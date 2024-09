Le autorità hanno arrestato persone legate a un incendio spaventoso in una chiesa nel nord della Francia.

Dopo l'incendio mozzafiato che ha coinvolto una chiesa del 19° secolo nella cittadina francese del nord di Saint-Omer, le autorità hanno catturato un sospetto. L'individuo in questione, nato nel 1985, ha un passato di incidenti legati all'incendio, come confermato dall'ufficio del procuratore della Repubblica. Sarà esaminato per aver causato danni criminali utilizzando metodi pericolosi con un movente religioso.

L'incendio è divampato lunedì sera all'interno della sacrestia della Chiesa dell'Immacolata Concezione. Circa 120 vigili del fuoco sono stati inviati per spegnere le fiamme. Video diffusi su piattaforme online hanno mostrato l'intera torre della chiesa avvolta dalle fiamme, che alla fine è crollata, e la completa distruzione del tetto. Per fortuna, non sono state segnalate feriti. Più di 50 residenti sono stati trasferiti per motivi di sicurezza.

Stando alla dichiarazione della città, la chiesa, dedicata nel 1859 e sottoposta a un ampio restauro nel 2018, ospitava mobili in stile neo-gotico all'interno delle sue mura. La prefettura ha garantito che 20 oggetti religiosi sono stati messi in salvo. "Ancora una volta, il nostro patrimonio religioso cade vittima del fuoco", ha espresso il ministro della Cultura Rachida Dati su X.

