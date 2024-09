Le autorità guidate da Lukashenko concedono la libertà a trenta detenuti politici.

Il presidente bielorusso Lukashenko libera 30 attivisti dell'opposizione condannati per manifestazioni

Il presidente bielorusso, Alexander Lukashenko, ha concesso la grazia a 30 leader dell'opposizione incarcerati per azioni di protesta. L'amministrazione presidenziale ha annunciato che hanno tutti "presentato una domanda di grazia, confessato i loro crimini, espresso rimorso sincero e promesso di vivere in conformità con la legge". Il Ministero dell'Interno sorveglierà il loro rispetto di questa condizione. Tuttavia, l'autenticità di queste affermazioni rimane non verificata. Il gruppo è composto da 23 uomini e 7 donne, molti dei quali sono madri di figli minori. Secondo il media esule russo "Meduza", l'opposizione bielorussa in esilio aveva precedentemente consegnato elenchi di prigionieri malati alle autorità di Minsk attraverso intermediari, e diversi individui di questi elenchi hanno ottenuto la grazia. I leader dell'opposizione in esilio accolgono il rilascio, ma affermano che non segna un cambiamento di direzione. La repressione politica e la tortura continuano in Bielorussia, afferma la leader dell'opposizione Svetlana Tikhanovskaya, che è ampiamente considerata la vera vincitrice delle elezioni presidenziali del 2020.

15:55 Attacco aereo russo a Lviv uccide un'intera famiglia

Un attacco aereo russo a Lviv ha causato la morte di quasi tutti i membri di una famiglia, secondo la dichiarazione di Lviv. Tra le sette vittime ci sono una donna di 43 anni e le sue tre figlie di 7, 18 e 21 anni, come riferito dal sindaco Andrij Sadovy. Sono morti nella loro casa. Il padre è il superstite, ma rimane in condizioni critiche, secondo l'Università Cattolica Ucraina. "Al centro dell'Europa, la Russia sta sterminando gli ucraini e le loro famiglie. I russi stanno uccidendo i nostri figli, il nostro futuro", scrive Sadovy.

15:41 Scholz giustifica il deployment dei missili USA: "L'inazione minaccia la pace"

Il cancelliere tedesco Scholz respinge gli oppositori del deployment dei missili USA in Germania. "Viene fatto per tutelare la pace e prevenire la guerra", sottolinea il politico SPD. "Il nostro obiettivo principale è scoraggiare potenziali avversari". Per anni, la Russia ha notevolmente potenziato il suo arsenale, in particolare le sue capacità missilistiche, afferma Scholz. Inoltre, il presidente Putin ha violato i trattati di disarmo come il trattato INF e ha dispiegato missili a Kaliningrad, a 530 chilometri da Berlino per aria. "Non rispondere in modo appropriato sarebbe irresponsabile", dice il Cancelliere, che aggiunge inoltre: "L'inazione metterebbe anche a rischio la pace qui. Non lo permetterò". In risposta all'invasione russa dell'Ucraina, i governi degli Stati Uniti e della Germania hanno concordato di dispiegare nuovamente missili USA di maggiore portata sul suolo tedesco a partire dal 2026. Il partito di sinistra (Die Linke) e l'AfD si oppongono a questa mossa, considerandola una semplice corsa agli armamenti che minaccia la sicurezza della Germania. Anche l'SPD ha criticato questa posizione.

15:18 Scholz promette più sistemi IRIS-T per la difesa aerea dell'Ucraina

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz si è impegnato a fornire più sistemi IRIS-T per la difesa aerea all'Ucraina. Sono stati ordinati otto sistemi IRIS-T SLM e nove sistemi IRIS-T SLS per l'Ucraina, ha dichiarato Scholz in una struttura della Bundeswehr a Todendorf, Schleswig-Holstein. "Due di ciascuno saranno consegnati quest'anno, con il resto previsto per il 2025 e oltre". Quattro sistemi IRIS-T SLM sono già operativi in Ucraina, insieme a un gran numero di missili e tre sistemi IRIS-T SLS correlati. Scholz ha fatto queste dichiarazioni durante l'inaugurazione del primo sistema di difesa aerea IRIS-T per l'esercito tedesco a Todendorf.

14:55 Corea del Sud e Nuova Zelanda chiedono il "ritiro incondizionato" della Russia

Durante il loro primo summit in nove anni, il presidente della Corea del Sud Yoon Suk Yeol e il primo ministro della Nuova Zelanda Christopher Luxon hanno condannato l'invasione russa dell'Ucraina. In una dichiarazione congiunta, i due leader chiedono alla Russia di ritirarsi "immediatamente, completamente e senza condizioni" dai territori dell'Ucraina riconosciuti a livello internazionale. Criticano anche la crescente cooperazione militare tra la Corea del Nord e la Russia. Yoon sottolinea che è "più importante che mai" per paesi come la Corea del Sud e la Nuova Zelanda dimostrare solidarietà "in questo momento cruciale in cui le forze autocratiche continuano a rappresentare una sfida". La Corea del Nord, per lo più emarginata dalla comunità internazionale, ha recentemente rafforzato i suoi legami con la Russia.

14:21 Zelensky parla della riforma del governo: "L'Ucraina ha bisogno di nuova energia"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky spiega la sua decisione di intraprendere una grande riforma del governo, dicendo: "Abbiamo bisogno di nuova energia". In risposta alla domanda sulle ragioni della riforma, Zelensky risponde: "Abbiamo bisogno di nuova energia". "Queste iniziative sono collegate al rafforzamento del nostro stato in vari settori", spiega Zelensky. L'Ucraina si difende dall'invasione russa da due anni e mezzo. Zelensky esprime gratitudine ai ministri e a tutto il governo per il loro lavoro.

12:59 Ucraina: Crimea è fortificata con un'infinità di sistemi di difesa aerea Le forze russe che occupano la Crimea stanno dispiegando tutti i sistemi di difesa aerea disponibili per difendere il ponte di Kerch, secondo quanto riferito dal portavoce della Marina ucraina, Dmytro Pletenchuk, su televisione nazionale ucraina, secondo Defense Express. Sono in uso sistemi a corto raggio come S-300 e S-400 Triumf, insieme a quelli a media distanza S-500 Prometheus e Pantsir-S1. Crimea è considerata non solo tatticamente ma anche simbolicamente importante per le forze occupanti, spiega Pletenchuk. Il ponte di Kerch, un progetto di spicco promosso dal leader russo Vladimir Putin, collega la Russia meridionale alla penisola della Crimea illegalmente annessa, servendo come importante catena di approvvigionamento per le forze russe nel sud dell'Ucraina. Gli scontri si verificano spesso intorno al ponte. Kyiv ha ripetutamente dichiarato la sua intenzione di liberare la penisola, rendendo il ponte un punto di strozzatura vitale.

12:32 Putin annuncia la partecipazione di Xi al summit del BRICS in Russia Il presidente russo Vladimir Putin ha confermato che il presidente cinese Xi Jinping parteciperà al prossimo summit del BRICS in Russia a ottobre. Putin ha dichiarato durante un incontro con il vice premier cinese Han Zheng ai margini del Forum Economico Orientale di Vladivostok: "Come concordato, ci aspettiamo il presidente cinese Xi Jinping al summit del BRICS". Inoltre, Putin ha suggerito un incontro bilaterale con Xi. Il BRICS, formato initially nel 2009 da Brasile, Russia, India e Cina, successivamente rejoint par l'Afrique du Sud et récemment par les Émirats arabes unis, l'Égypte et l'Iran. I paesi del BRICS si considerano un contrappeso agli stati occidentali. Il summit si terrà nella città russa di Kazan dal 22 al 24 ottobre. Mosca spera che ciò rafforzi la sua influenza e favorisca collaborazioni economiche più strette. La crescente partnership strategica tra Mosca e Pechino è stata evidente sin dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina.

12:00 Russia: Attacco mortale a Poltava mirato a soldati e istruttori stranieri Il ministero della Difesa russo afferma che l'attacco letale alla città ucraina di Poltava era mirato a soldati e istruttori stranieri. Il bersaglio principale era un istituto di addestramento militare. Il ministero sostiene che l'istituto addestra specialisti in comunicazione e guerra elettronica provenienti da diverse parti delle forze armate ucraine, nonché operatori di veicoli aerei senza equipaggio coinvolti in attacchi contro obiettivi civili all'interno del territorio russo. Il ministero ha inoltre riferito l'uso del sistema ipersonico Kinzhal contro impianti militari-industriali nella città ucraina occidentale di Lviv. Inoltre, le forze russe hanno preso il controllo di due ulteriori insediamenti nell'est dell'Ucraina, Prechystivka e Karliwka. Secondo i resoconti ucraini, 50 persone sono state uccise nell'attacco di Poltava del martedì.

11:43 Baerbock rende omaggio al ministro degli Esteri ucraino uscente La ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock ha reso omaggio al suo omologo ucraino, Dmytro Kuleba. "Infinite discussioni in treni notturni, al G7, al fronte, a Bruxelles, vicino a una centrale elettrica bombardata," ha scritto su X. "Ci sono poche persone con cui ho lavorato più da vicino di te, @DmytroKuleba," ha aggiunto. "Hai messo il tuo popolo al primo posto." Gli ha augurato "dal profondo del cuore tutto il meglio - Spero di incontrarti di nuovo quando la pace e la libertà saranno state ripristinate in tutta l'Ucraina."

11:24 La Russia rivedrà la sua dottrina nucleare

Le azioni dell'Occidente, secondo l'amministrazione presidenziale russa, richiedono una revisione della dottrina nucleare della Russia. La Russia si trova di fronte a sfide e minacce da parte dell'ovest che richiedono una rivalutazione della dottrina, secondo quanto riferito dalle agenzie di stampa russe citando il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Si sta valutando la possibilità che l'Ucraina possa utilizzare armi a lungo raggio degli Stati Uniti nei suoi attacchi all'interno del territorio russo. Il governo di Kyiv ha a lungo fatto pressioni sul

10:21 Governatore: "Giorno Oscuro" per la Regione di Lviv - Aumento delle Vittime

A seguito dei bombardamenti aerei russi su Lviv (riferimenti: 07:18, 06:17 e 05:29), si è verificato un aumento delle vittime. Secondo il governatore della regione di Lviv, Maksym Kozytskyi, tramite Telegram, sette persone sono morte durante la notte, tra cui una bambina di sette anni e una di quattordici. Kozytskyi ha espresso il suo dolore, definendolo un "giorno oscuro" per la regione. In precedenza, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy aveva segnalato cinque morti e più di 30 feriti tramite Twitter, esprimendo le sue condoglianze alle famiglie delle vittime.

08:49 Il Ministro degli Esteri ucraino Kuleba si dimette

Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha presentato le sue dimissioni, come annunciato dal presidente del Parlamento Ruslan Stefantchuk mercoledì. La richiesta di dimissioni sarà discussa durante la sessione plenaria, secondo il post di Stefantchuk su Facebook. In precedenza, altri ministri avevano presentato le loro dimissioni (vedi voci 00:47 e 22:06). Queste dimissioni fanno parte di una riorganizzazione completa dell'amministrazione ucraina. Mercoledì sarà un giorno di licenziamenti, secondo il leader del partito al governo Servitore del Popolo, David Arakhamia, tramite Telegram. Il giorno delle nomine seguirà giovedì.

08:03 Zelensky: "Persone ancora sepolte sotto le macerie"

L'attacco missilistico russo su Poltava rappresenta uno dei singoli incidenti più letali dal'inizio del conflitto. Ci sono ancora persone sepolte sotto le macerie, ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelensky durante il suo notiziario serale. Ha ribadito la sua richiesta di sistemi di difesa aerea.

07:39 Grossi avverte di un'imminente catastrofe alla centrale nucleare di Zaporizhzhia

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy e Rafael Grossi, a capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (IAEA), hanno discusso delle centrali nucleari in Ucraina e in Russia durante un incontro a Kyiv. Grossi è previsto per visitare la centrale nucleare di Zaporizhzhia, occupata dai russi, nel sud-est dell'Ucraina mercoledì. Secondo Reuters, in un incontro con Zelensky, Grossi ha espresso preoccupazione per la situazione nella centrale, definendola "estremamente precaria" e il potenziale pericolo di una catastrofe. Dal suo conquista da parte delle truppe russe dopo l'invasione dell'Ucraina nel febbraio 2022, la centrale è stata inoperativa. Attualmente, entrambe le parti si accusano a vicenda di aver bombardato la struttura, senza ammettere le accuse.

07:18 Governatore: Almeno due morti nell'attacco a Lviv

Almeno due persone sono morte negli attacchi aerei russi (vedi voci 06:17 e 05:29) sulla città ucraina occidentale di Lviv. Diciannove persone sono rimaste ferite, come annunciato dal governatore della regione di Lviv Maksym Kosyzkyj su Telegram.

06:53 L'Ucraina si aspetta ulteriori sostegni per il fronte

L'Ucraina sta cercando ulteriori sostegni per ricostruire il suo settore agrario e bonificare le regioni colpite. La "Rheinische Post" di Düsseldorf lo ha riferito, citando una risposta del governo tedesco a una domanda dell'Unione, che il giornale ha ottenuto. Si tratta di programmi di finanziamento per le terre agricole vicino al fronte. "Il governo tedesco sta esaminando potenziali sostegni", come menzionato nel documento. Ciò potrebbe includere il pagamento di un'indennità di sicurezza al personale. L'Ucraina ha anche richiesto un'estensione del programma di consegna del Ministero dell'Agricoltura per generare unità e aiuti per la bonifica delle mine lontano dalla linea del fronte. Secondo il governo tedesco, il Ministero della Cooperazione Economica e dello Sviluppo sta già partecipando a un progetto di rilevamento e bonifica delle mine.

06:17 Ucraina: Incendio vicino alla stazione di Lviv dopo l'attacco dei droni russi

Dopo gli attacchi aerei russi (vedi voce 05:29) su Lviv nel nord-ovest dell'Ucraina, è scoppiato un incendio vicino alla stazione ferroviaria principale. Il governatore Maksym Kosyzkyj lo ha annunciato tramite Telegram. Inoltre, due scuole hanno subito danni a causa dell'attacco, con numerose finestre rotte e detriti disseminati per le strade. Secondo Kosyzkyj, diversi droni Shahed sono stati coinvolti nei bombardamenti aerei russi. I servizi di emergenza e i vigili del fuoco sono sul posto e le scuole interessate rimangono chiuse, secondo il sindaco di Lviv Andrij Sadowyj tramite Telegram. Almeno sei persone, tra cui un ragazzo di dieci anni, sono rimaste ferite. Lviv si trova nell'ovest dell'Ucraina vicino al confine polacco, lontano dalle linee del fronte. Tuttavia, la città ha subito diversi attacchi dal inizio della guerra.

05:29 Kyiv subisce un'altra serie di attacchi aerei La capitale ucraina, Kyiv, è stata colpita da un'altra ondata di bombardamenti aerei russi. La forza di difesa aerea è stata attivata. I testimoni oculari descrivono numerose esplosioni around the outskirts of Kyiv, possibly indicating the deployment of air defense systems. Simultaneously, the military discloses a drone assault on the western Ukrainian city of Lviv adjacent to the Polish border. The Ukrainian airspace is in high alert, as per the Ukrainian air force's announcement on Telegram. Poland reinforces its own and allied aircraft for the third time in eight days to secure airspace as a reaction to Russian air strikes and long-distance actions, as stated by the Operational Command of the Polish Armed Forces.

04:35 Biden promette ulteriore equipaggiamento per la difesa aerea all'Ucraina Dopo l'attacco catastrofico della Russia alla città ucraina di Poltava, il presidente degli Stati Uniti Biden promette di fornire all'Ucraina equipaggiamento per la difesa aerea potenziato. "Condanno con fermezza questo attacco vile," ha dichiarato Biden. Gli Stati Uniti continueranno ad aiutare militarmente Kyiv, "inclusa la distribuzione di sistemi e capacità di difesa aerea essenziali per la nazione per proteggere i propri confini." Selenskyj ha ribadito la sua richiesta agli alleati occidentali per la consegna rapida di nuovi sistemi di difesa aerea all'Ucraina e il permesso di utilizzare le armi a lunga distanza già inviate per colpire il territorio russo dopo l'attacco che ha causato almeno 51 morti.

02:52 Nuovo attacco con droni a Kyiv La Russia ha lanciato un altro attacco con droni su Kyiv. Le unità di difesa aerea ucraine sono impegnate a contrastare gli attacchi nelle vicinanze della capitale, come riferito dall'esercito ucraino su Telegram. Il numero di droni coinvolti e i possibili danni rimangono sconosciuti. L'attacco notturno costituisce parte di una serie di attacchi aerei russi sulla capitale ucraina che si sono intensificati nelle ultime settimane.

01:32 Selenskyj: Determinato a mantenere il controllo sui territori di Kursk fino a quando Putin non si impegna in trattative L'Ucraina intende mantenere i territori occupati nell'oblast' russa di Kursk fino a quando il presidente russo Putin non si impegnerà in trattative, ha dichiarato il presidente Selenskyj in un'intervista con il broadcaster statunitense NBC News. L'occupazione dei territori è un aspetto significativo del "piano di vittoria", ha sottolineato Selenskyj. In generale, l'Ucraina non ha bisogno di terre russe, ha chiarito Selenskyj, senza specificare se l'occupazione di ulteriori territori russi sia prevista. L'operazione di Kursk è stata mantenuta segreta anche dal presidente degli Stati Uniti Biden.

00:47 Diversi ministri ucraini si dimettono Prima di un previsto rimpasto di governo in Ucraina, quattro ministri hanno presentato le dimissioni. Secondo fonti ucraine, tra questi ci sono la vice ministro degli Affari europei, Olga Stefanishyna, il ministro per gli Affari strategici, Oleksandr Kamyshin - che ha giocato un ruolo significativo nell'aumento della produzione di armi -, il ministro della Giustizia, Denys Malyuska, e il ministro dell'Ambiente, Ruslan Strilez. Non è chiaro se i quattro ministri assumeranno nuovi ruoli di alto livello. "Come promesso, un importante rimpasto di governo è atteso questa settimana," spiega David Arakhamia, leader del partito al governo Servitore del popolo, su Telegram. "Domani ci sarà un giorno di licenziamenti e il giorno dopo un giorno di nomine," annuncia Arakhamia, considerato un stretto collaboratore del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy.

23:16 Dopo il bombardamento di Poltava: Zelenskyy richiede l'autorizzazione per l'uso di armi a lunga portata Dopo il micidiale attacco con razzi russi sulla città di Poltava, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy chiede l'autorizzazione per utilizzare armi a lunga portata contro la Russia. "Gli attacchi russi diventeranno impossibili se saremo in grado di distruggere i lanciatori dei aggressori, i loro aerei e i centri logistici," dice Zelenskyy nel suo discorso video quotidiano. Secondo le sue dichiarazioni, il numero di vittime a Poltava è ora salito a 51 e il numero di feriti a 271. Ci sono ancora persone sepolte sotto le macerie.

22:06 Zelenskyy licenzia un altro alto funzionario Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy licenzia Rostislav Shurma, primo vicecapo dell'Amministrazione presidenziale, secondo un decreto sul sito del presidente. Il presidente del parlamento ha anche approvato le dimissioni di Olha Stefanishyna, che ha servito come vice primo ministro e ministro per l'integrazione europea in Ucraina. Diversi altri ministri si sono dimessi in precedenza. Il presidente Volodymyr Zelenskyy spiega che ci sono modifiche previste per rafforzare il governo. "La caduta sarà estremamente significativa. Le nostre istituzioni statali devono essere strutturate in modo che l'Ucraina possa raggiungere tutti i risultati di cui ha bisogno."

21:42 Corrispondente di ntv a Poltava: "I residenti hanno descritto una situazione estremamente preoccupante" L'Ucraina ha subito uno dei più gravi attacchi aerei dall'inizio del conflitto. Molte persone sono morte e molte altre sono rimaste ferite. La corrispondente di ntv Kavita Sharma è presente sul posto e riferisce di un "atmosfera altamente tesa" e di come i residenti hanno vissuto l'attacco con i razzi.

21:25 L'Ucraina accusa la Russia di aver eseguito prigionieri di guerra L'ufficio del procuratore generale ucraino imputa ai soldati russi l'esecuzione di prigionieri di guerra. Sono state avviate indagini sulla morte di tre ucraini nella regione di Torez, nell'oblast' di Donetsk, come rivelato dall'ufficio su Telegram. Secondo le informazioni disponibili, gli ucraini sono usciti da un bunker con le mani alzate. "Gli occupanti li hanno costretti a sdraiarsi a terra e li hanno eseguiti subito dalla parte posteriore," scrive l'ufficio, citando video diffusi su internet.

Alla luce della liberazione degli attivisti dell'opposizione, potrebbe esserci una riduzione delle operazioni militari contro i dissidenti all'interno della Bielorussia. Tuttavia, la repressione politica e la tortura continuano, come affermato dalla leader dell'opposizione Svetlana Tikhanovskaya.

Despite Russia's denial of involvement, international leaders, including South Korean President Yoon Suk Yeol and New Zealand's Prime Minister Christopher Luxon, have condemned Russia's invasion of Ukraine and called for a "prompt, complete, and unconditional" withdrawal from Ukraine's territories.

