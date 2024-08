Le autorità guatemalteche arrestano sette individui sospettati di aver orchestrato il tragico incidente in cui 53 migranti sono morti per asfissia in Texas nel 2022.

Città del Guatemala, Guatemala (AP) – Le autorità guatemalteche hanno arrestato sette cittadini guatemaltechi sospettati di aver trasportato 53 migranti provenienti da Messico e America Centrale che sono morti per soffocamento nel 2022 nel Texas. L'incidente è avvenuto dopo che questi migranti erano stati abbandonati in un rimorchio per trattori sotto il sole cocente.

Questi arresti sono l'ultimo sviluppo a seguito di anni di indagini sull'episodio più mortale nella storia dei migranti contrabbandati attraverso il confine messicano. Tra i morti c'erano otto bambini.

Il Ministro dell'Interno Francisco Jiménez ha confermato all'AP che gli arresti sono stati facilitati da 13 perquisizioni in tre dipartimenti guatemaltechi. Tra gli arrestati c'è il principale sospettato, Rigoberto Román Miranda Orozco, presunto capo del sindacato di contrabbando, contro cui gli Stati Uniti avevano emesso un mandato di arresto.

Inoltre, le autorità hanno sequestrato veicoli e denaro e hanno salvato altri migranti durante le operazioni, secondo un comunicato.

Il Ministro Jiménez ha dichiarato: "Questa è un'operazione congiunta tra la polizia guatemalteca e la Sicurezza Interna, in collaborazione con altre agenzie nazionali, per smantellare i network di traffico di esseri umani, che è uno degli obiettivi principali del governo del Presidente Bernardo Arévalo riguardo alla lotta all'immigrazione illegale".

Sei individui erano già stati incriminati in precedenza.

Homero Zamorano Jr., che le autorità affermano fosse al volante del camion, e Christian Martinez sono stati arrestati poco dopo la scoperta dei migranti. Martinez ha confessato le accuse di contrabbando, mentre Zamorano si è dichiarato non colpevole delle stesse accuse e attende il processo. Quattro cittadini messicani sono stati arrestati nel 2023.

Le autorità affermano che gli individui sapevano che il sistema di aria condizionata del rimorchio era difettoso e non avrebbe soffiato aria fredda durante il viaggio di tre ore dai confini della città di Laredo a San Antonio.

Quando il rimorchio è stato aperto a San Antonio, 48 migranti erano già morti. Sedici altri sono stati portati in ospedale, dove altri cinque sono morti. Le vittime provenivano dal Messico (27), Honduras (14), Guatemala (7) ed El Salvador (2).

Le autorità affermano che gli individui hanno collaborato con le operazioni di contrabbando di esseri umani in Guatemala, Honduras e Messico, condividendo rotte, guide, case sicure, camion e rimorchi, alcuni dei quali erano parcheggiati in un lotto privato a San Antonio.

I migranti hanno pagato fino a $15.000 ciascuno per essere contrabbandati attraverso il confine degli Stati Uniti. Questo importo includeva fino a tre tentativi di entrare nel paese.

Orozco, il presunto capo, è stato arrestato nel dipartimento guatemalteco di San Marcos, al confine con il Messico. Gli altri arresti sono avvenuti nei dipartimenti di Huehuetenango e Jalapa. La polizia ha battezzato il gruppo "Los Orozcos" poiché diversi di quelli arrestati condividono il cognome.

Il governo guatemalteco ha dichiarato: "Detta organizzazione ha illegalmente ospitato e trasportato centinaia di migranti di diverse nazionalità negli Stati Uniti, accumulando milioni di quetzal (la valuta nazionale) per diversi anni di attività".

Le autorità guatemalteche hanno coinvolto le autorità statunitensi nelle loro indagini, poiché Orozco, il principale sospettato, ha un mandato di arresto emesso dagli Stati Uniti.

Questa operazione congiunta delle autorità guatemalteche e della Sicurezza Interna mira a smantellare i network di traffico di esseri umani, come parte degli obiettivi del Presidente Bernardo Arevalo nel gestire l'immigrazione illegale.

