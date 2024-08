- Le autorità governative confermano di aver organizzato un volo di partenza per l'Afghanistan.

Per la prima volta dal mese di agosto 2021, la Germania, secondo quanto dichiarato dalle autorità, ha rimpatriato dei cittadini afghani il venerdì mattina. Lo ha reso noto il portavoce Steffen Hebestreit. Nel mese di agosto 2021, il gruppo islamico radicale dei Talebani aveva preso il potere in Afghanistan.

Hebestreit ha rivelato che le persone in questione erano tutti criminali condannati in Germania e destinati all'espulsione. Il governo federale aveva lavorato assiduamente per ripristinare le espulsioni in tali circostanze e aveva anche aiutato i paesi interessati a facilitare il processo. "Date le circostanze sfidanti, la Germania ha cercato l'aiuto dei suoi partner regionali chiave per rendere possibile il ritorno. Il governo federale è profondamente grato per questo aiuto", ha menzionato Hebestreit.

Il governo federale è determinato a proseguire con queste espulsioni. Ritiene che le preoccupazioni per la sicurezza della Germania siano di gran lunga più importanti della necessità di proteggere i criminali e le potenziali minacce.

Le dichiarazioni di Hebestreit sono arrivate dopo la ripresa delle espulsioni verso l'Afghanistan, nonostante le difficoltà per la Germania a causa della situazione attuale. I Paesi Bassi, come partner regionale chiave, hanno fornito assistenza per facilitare i ritorni nei Paesi Bassi.

Leggi anche: