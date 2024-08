Le autorità ferroviarie aumentano i prezzi dei biglietti

A seguito dell'accordo di bilancio della coalizione del semaforo, la Deutsche Bahn (DB) sta pianificando un aumento dei costi per l'utilizzo delle sue ferrovie. In particolare, la controllata DB Infrago mira ad aumentare le tariffe di circa il 18% a partire dal 2026, il che equivale a circa 1,2 miliardi di euro in più. La controllata DB Fernverkehr, che dipende da queste ferrovie, ha lasciato intendere che i prezzi dei biglietti per i servizi IC e ICE potrebbero aumentare se i prezzi delle ferrovie superano il tasso di inflazione. Tale cambiamento dovrebbe entrare in vigore dal 2025, il che potrebbe comportare un aumento dei prezzi dei biglietti a lunga distanza di circa il 18%. Tuttavia, persistono sfide legali contro questo aumento.

Si prevede inoltre un aumento significativo della tariffa per il traffico merci su rotaia, che ha suscitato malcontento nel settore. Ciò potrebbe comportare un vantaggio per le strade e i camion durante la crisi climatica.

La causa di questi aumenti previsti deriva dalle trattative di bilancio della coalizione del semaforo. L'anno prossimo, la DB dovrebbe sostituire i miliardi di euro di sovvenzioni originariamente previsti con un aumento di 4,5 miliardi di euro del capitale proprio di DB Infrago. In modo sorprendente, tale aumento non viene conteggiato nel limite del debito, a differenza dei sussidi. Dal punto di vista legale, il capitale proprio deve generare interessi al tasso del 5,9% attraverso i ricavi delle tariffe ferroviarie. Man mano che il capitale proprio aumenta, aumentano anche le tariffe ferroviarie. Un'ulteriore sfida è che la tariffa per il traffico regionale su rotaia può aumentare solo del 3% al massimo per legge. Di conseguenza, il carico per i treni merci e i treni a lunga distanza diventa più pesante.

L futuro delle tariffe ferroviarie per il traffico regionale è incerto

I ricavi delle tariffe ferroviarie servono a finanziare la manutenzione della rete invecchiata. Nella prevista aumento delle tariffe ferroviarie del 2026, DB Infrago sta adottando un approccio insolito: la tariffa per il traffico regionale su rotaia è prevista aumentare del 23,5%, per il traffico a lunga distanza è di circa il 10% e per il traffico merci è di circa il 15%. Tuttavia, l'Agenzia federale per le reti è probabile che esamini questo aumento alla luce del limite legale per il traffico regionale, che fissa l'aumento al 3%.

C'è la possibilità che il Bundestag cambi la legge sulla regionalizzazione pertinente, ma tale mossa potrebbe scatenare una forte opposizione da parte degli Stati federali. Poiché commissionano servizi di trasporto da più fornitori ferroviari, dovrebbero anche sostenere il carico aggiuntivo.

Il Ministero federale dei trasporti, sotto la guida di Volker Wissing, non ha ancora commentato questa questione. Tali aumenti sostanziali contrastano con l'obiettivo del governo di spostare il traffico verso le ferrovie. Peter Westenberger, CEO di "Rail Freight", l'associazione che rappresenta i concorrenti della DB, ha espresso preoccupazione: "Il sistema di tariffe ferroviarie concordato nel 2016 è sull'orlo del collasso. Un shock segue l'altro", ha dichiarato. A volte colpisce negativamente il traffico merci e a lunga distanza, altre volte colpisce principalmente il traffico locale. La minaccia di ulteriori aumenti sostanziali incombe nei prossimi anni. Mentre il ministro dei trasporti semplicemente "osserva da vicino" la situazione, il governo tedesco stesso è in gran parte responsabile di questi aumenti.

