Le autorità federali proibiscono a Navient di gestire i prestiti federali agli studenti.

La disputa con la Consumer Financial Protection Bureau, iniziata nel 2017, è stata risolta attraverso un accordo. Il processo accusava Navient di aver ingannato i mutuatari dei prestiti studenteschi e di aver gestito i loro pagamenti in modo scorretto.

Al momento, Navient, in passato divisione del dipartimento di gestione dei prestiti di Sallie Mae, era una delle principali società che gestivano i prestiti studenteschi federali per il Dipartimento dell'Istruzione.

Nel 2021, la società di gestione dei prestiti in difficoltà ha rinunciato al suo contratto con il governo e ai suoi 6 milioni di conti di prestiti studenteschi federali, dopo aver affrontato diverse azioni legali e disciplinari.

Navient ha raggiunto un accordo di $1,85 miliardi con diversi avvocati generali statali nel 2022, che hanno sostenuto pratiche non etiche. In precedenza, nel 2014, il Dipartimento della Giustizia e la Federal Deposit Insurance Corporation avevano ordinato a Navient e Sallie Mae di rimborsare quasi $100 milioni per aver illegalmente addebitato circa 78.000 militari.

Come parte dell'accordo recentemente annunciato, $100 milioni saranno dati ai mutuatari interessati, che riceveranno il risarcimento direttamente dalla CFPB. I mutuatari interessati non devono intraprendere ulteriori azioni. Navient pagherà anche una multa di $20 milioni all'agenzia federale.

"Con il divieto per il famoso gigante dei prestiti studenteschi dal servizio dei prestiti studenteschi federali e lo smantellamento di queste operazioni, la CFPB porrà fine a anni di maltrattamenti", ha dichiarato il direttore della CFPB Rohit Chopra in una dichiarazione.

Navient, in un comunicato stampa, ha dichiarato di dissentire dalle accuse della CFPB, ma che l'accordo "chiude questi problemi decennali".

Biden ha offerto il sollievo del debito a certi mutuatari di Navient

Il processo della CFPB si è concentrato principalmente sulla critica di come numerosi servizatori dei prestiti studenteschi hanno posto i mutuatari in stato di sospensione quando erano idonei a un piano di rimborso basato sul reddito che abbassava le loro rate mensili.

Non sono necessari pagamenti mentre un prestito è in sospensione, ma gli interessi continuano ad accumularsi, il che può comportare costi aggiuntivi nel tempo.

Variate iniziative dell'amministrazione Biden per cancellare il debito degli studenti hanno preso di mira i mutuatari che sono stati messi in sospensione quando un'alternativa di rimborso migliore era fattibile. Attualmente, ciò ha portato a $51 miliardi di sollievo del debito per 1 milione di mutuatari, secondo il Dipartimento dell'Istruzione.

La sospensione non può essere concessa per più di 12 mesi alla volta o per un totale di 36 mesi, ma il Dipartimento dell'Istruzione ha scoperto che i servizatori dei prestiti non sempre rispettano questa regola.

I problemi persistenti di Navient con la Consumer Financial Protection Bureau sono profondamente radicati nella politica, poiché la società ha affrontato numerose azioni legali e misure disciplinari per aver apparentemente ingannato i mutuatari dei prestiti studenteschi e gestito i loro pagamenti in modo scorretto.

L'accordo con Navient nel 2022, guidato da diversi avvocati generali statali, è stata una mossa politica significativa, che evidenzia l'impegno del governo a proteggere i mutuatari dei prestiti studenteschi da pratiche non etiche.

