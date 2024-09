- Le autorità federali manterranno la vigilanza sulla raffineria PCK.

Il governo tedesco mantiene il controllo sulla raffineria PCK per ora

Al momento, la raffineria di petrolio PCK di Schwedt è sotto il controllo del governo tedesco. L'amministrazione delle quote di maggioranza, proprietà della società di stato russa Rosneft, dovrebbe essere prorogata dal governo federale, secondo i resoconti dell'agenzia di stampa tedesca. Senza questa proroga, l'amministrazione fiduciaria sarebbe terminata il 10 settembre.

Dal settembre 2022, il governo federale ha preso il controllo delle quote nella raffineria PCK, situata nel nord-est del Brandeburgo. Questa mossa è stata innescata dalla decisione della Germania di interrompere l'importazione di petrolio russo a causa dell'attacco della Russia all'Ucraina. La PCK ha iniziato a utilizzare fornitori alternativi all'inizio del 2023. La proroga corrente dell'amministrazione fiduciaria è stata effettuata a marzo per sei mesi. Oltre a Schwedt, due altre strutture sono coinvolte in questa situazione. La decisione del governo tedesco è supportata dalla legge sulla sicurezza energetica. Rosneft detiene il 54% delle quote nella raffineria PCK.

Acquirente Potenziale: Qatar

Le quote di Rosneft nella raffineria potrebbero presto essere in vendita. Si dice che l'emirato del Golfo del Qatar sia interessato all'acquisto di queste quote. Il governo tedesco sta attualmente discutendo questa questione, secondo i resoconti di "Business Insider". Fonti hanno confermato questa notizia all'agenzia di stampa tedesca. Tuttavia, l'accordo sarebbe tra Rosneft e Qatar, non il governo tedesco. L'accordo sarebbe valutato dal governo tedesco ai sensi della legge sul commercio estero e sui pagamenti. Si dice che Rosneft stia cercando di vendere.

Il ministro: l'espropriazione non è all'ordine del giorno

Il ministro dell'Economia del Brandeburgo, Jörg Steinbach (SPD), considera l'estensione dell'amministrazione fiduciaria alla PCK come un segno dell'intenzione seria di Rosneft di vendere le sue quote di maggioranza. "Sono lieto che la parte russa sembra interessata a vendere le sue opere e raffinerie tedesche e ha avviato trattative serie con un interessato corrispondente, ovvero i Qatar", ha detto Steinbach all'agenzia di stampa tedesca a Potsdam.

L'estensione della soluzione fiduciaria offre l'opportunità "di evitare per il momento la via molto più complessa e rischiosa dell'espropriazione", ha sottolineato Steinbach. Sulla possibile vendita delle quote della raffineria, ha dichiarato che tali processi richiedono solitamente diversi mesi. "Sarebbe un approccio particolarmente rapido se riceviamo segnali in questo senso entro la fine dell'anno".

Il partito di sinistra suggerisce l'intervento del governo

Christian Görke del partito di sinistra ritiene che il governo federale debba intervenire prontamente nella PCK per garantire questo componente strutturale cruciale e i migliaia di posti di lavoro nella regione. "Ciò che funziona come standard nell'Ovest con l'intervento del governo federale nella Meyer Werft di Papenburg dovrebbe essere possibile anche nell'Est", ha detto Görke.

Data la situazione attuale, l'Unione europea potrebbe esprimere preoccupazioni riguardo al controllo della Germania sulla raffineria PCK, considerata la sua importanza strategica nel settore energetico.

Nel contesto di eventuali trattative con il Qatar, l'Unione europea potrebbe anche discutere le implicazioni dell'impegno di un'entità estera in una importante struttura europea per il petrolio.

