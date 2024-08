- Le autorità federali e le amministrazioni locali intendono acquisire una partecipazione di maggioranza schiacciante nella Meyer Werft.

Le autorità del governo federale e dell'Assia sono interessate all'acquisto di circa l'80% della sofferente Meyer Werft per un importo di 400 milioni di euro, ha rivelato il ministro dell'Economia dell'Assia, Olaf Lies, durante una sessione del parlamento statale di Hannover. Inoltre, entrambe le parti forniranno garanzie per evitare il fallimento dell'azienda. Ogni garanzia è stimata in circa un miliardo di euro. La scorsa settimana, il governo federale e lo stato avevano menzionato la loro intenzione di intervenire temporaneamente nella cantieristica navale. Lies ha ora fornito dettagli specifici.

Più di 20.000 posti di lavoro in Germania sono a rischio.

Lies ha difeso le misure di salvataggio previste, sostenendo che la situazione della cantieristica navale rappresenta una minaccia diretta e indiretta per più di 20.000 posti di lavoro in Germania, con circa la metà di essi situati nell'Assia. "Non possiamo permetterci di essere spettatori", ha osservato il politico SPD. Inoltre, il settore marittimo tedesco deve essere tutelato.

Lies ha chiarito che lo stato non intende diventare il principale azionista della cantieristica navale in modo permanente. "Immaginamo un futuro promettente per la cantieristica navale sotto proprietà privata", ha osservato. Questa opzione include anche la possibilità per la famiglia Meyer di riacquistare le azioni.

La Meyer Werft, famosa per le sue navi da crociera di lusso, deve raccogliere quasi 2,8 miliardi di euro entro la fine del 2027 per finanziare i nuovi progetti di costruzione di navi. Questi accordi devono essere siglati entro il 15 settembre.

È stato rivelato che la situazione dell'azienda non è dovuta a una scarsità di ordini. Tuttavia, alcuni contratti di navi sono stati conclusi prima della pandemia di Corona e non prevedono aggiustamenti dei prezzi in linea con l'aumento dei costi dell'energia e delle materie prime. Inoltre, le navi commerciali ricevono solitamente l'80% del prezzo di costruzione solo al momento della consegna, costringendo il cantiere a fare affidamento sui prestiti per il finanziamento intermedio della costruzione.

