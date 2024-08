- Le autorità emettono avvertimenti riguardo a prese di corrente potenzialmente pericolose sulla linea ferroviaria del Nord.

Le Forze dell'Ordine emettono un avvertimento ai viaggiatori che utilizzano le prese elettriche sui treni Northrail tra Büsum e Neumünster. Recentemente, ci sono state due incidenti in cui alcune persone hanno subito lievi ferite a causa di parti sporgenti dei connettori delle prese (spinotti). In un caso, una donna ha subito una scossa elettrica, mentre il secondo incidente non ha causato feriti. Inizialmente, non era chiaro se le prese elettriche fossero state manomesse.

Sono in corso indagini per valutare eventuali danni fisici, secondo i resoconti. Si consiglia ai passeggeri della zona di controllare le prese elettriche prima di utilizzarle e di segnalare eventuali manomissioni al personale del treno o alle Forze dell'Ordine.

Nonostante le indagini in corso, anche gli altri passeggeri devono essere vigili e controllare attentamente le prese elettriche prima di utilizzarle. Se si notano segni di manomissioni, è importante segnalare immediatamente il problema al personale del treno o alle altre Forze dell'Ordine per ulteriori accertamenti.

