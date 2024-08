- Le autorità doganali hanno intercettato notevoli quantità di sostanze illecite.

Francoforte: Agenti doganali sequestrano oltre 6,2 tonnellate di sostanze illecite nel 2023

Gli agenti doganali di Francoforte hanno sequestrato oltre 6,2 tonnellate di sostanze illecite nel loro territorio nel 2023. Questo bottino consisteva in oltre 1 tonnellata di cocaina, 1,5 tonnellate di cannabis e quasi 2 tonnellate di qat, una sostanza stimolante considerata una droga in Germania. Inoltre, sono stati recuperati circa 10,7 tonnellate di composti utilizzati per la sintesi di sostanze proibite.

"Le statistiche dei sequestri dimostrano che la domanda di sostanze illecite continua a prosperare sul mercato nero", ha commentato Nicole Siebert, nuova responsabile del dipartimento. "Il contrabbando di droga viene eseguito in modo subdolo, attraverso servizi postali o nascosto nei carichi merci".

Il dipartimento di investigazione doganale di Francoforte è responsabile dei tre stati federali di Assia, Renania-Palatinato e Saarland, nonché di diverse municipalità della Renania Settentrionale-Vestfalia, Bassa Sassonia, Baviera e Turingia, che ospitano circa 12,5 milioni di abitanti.

Nel 2023, l'investigazione doganale ha anche sequestrato un numero eccezionale di medicinali e sostanze dopanti non autorizzati - in totale circa 170.000 compresse, 133 kg di polvere, 8.700 fiale e 26 litri.

Comunicato stampa

"In luce di questi risultati, si aggiunge quanto segue: il rapporto del dipartimento di investigazione doganale di Francoforte evidenzia una preoccupante tendenza all'aumento dei tentativi di traffico illecito di sostanze illecite e medicinali proibiti all'interno della loro giurisdizione".

"Inoltre, di fronte a questo problema in crescita, il dipartimento pianifica di intensificare i propri sforzi e implementare nuove strategie per contrastare queste violazioni, come dichiarato nel prossimo comunicato stampa".

