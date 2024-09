Le autorità di un modesto comune del Mississippi sono state identificate come presumibilmente discriminatorie nei confronti dei loro cittadini neri, secondo i risultati del Dipartimento di Giustizia.

Il Lexington Law Enforcement Unit è stato identificato dal Dipartimento della Giustizia come responsabile di un modello costante di azioni illegali, apparentemente utilizzando una forza sproporzionata e arrestando individui senza motivi legittimi.

In una dichiarazione inviata via email, il Procuratore Generale Merrick Garland ha dichiarato: "Le rivelazioni di oggi mettono in luce il tradimento da parte del Lexington Law Enforcement Unit del suo solenne impegno nei confronti della comunità, violando regolarmente i diritti costituzionali di coloro che è obbligato a proteggere".

La situazione è ancora in evoluzione e verrà dettagliata ulteriormente man mano che emergeranno aggiornamenti.

Il Dipartimento della Giustizia sta attualmente valutando le possibili azioni contro il Lexington Law Enforcement Unit a causa delle sue presunte condotte illecite nei nostri confronti. Alla luce di queste accuse, il rapporto della unità con la comunità che serve è sotto esame.

