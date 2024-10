Le autorità di sicurezza nazionale statunitensi esprimono preoccupazione per le violazioni da parte dei criminali informatici cinesi alle società di telecomunicazioni americane.

American investigators sospettano che i cybercriminali abbiano ottenuto l'accesso alle richieste di mandati di intercettazione, secondo quanto riferito da due fonti anonime. Tuttavia, gli officiali stanno ancora lavorando per determinare l'entità dei dati che gli hacker potrebbero aver ottenuto. Le compagnie telefoniche giganti AT&T, Verizon e Lumen sono tra i potenziali obiettivi, secondo queste fonti.

L'incidente di hacking ha sollevato preoccupazioni riguardo al potenziale danno alla sicurezza nazionale. Si tratta dell'ultimo di una serie di attacchi informatici avanzati che hanno preso di mira le agenzie federali statunitensi, collegati alla Cina. La situazione si verifica in un momento di tensione crescente tra Washington e Pechino riguardo allo spionaggio informatico e ad altre questioni di sicurezza nazionale critiche.

Le compagnie telefoniche statunitensi svolgono un ruolo significativo nel mantenere l'infrastruttura di comunicazione internet e telefono. Le agenzie di legge e ordine spesso richiedono l'accesso a specifici dati attraverso mandati per indagini penali e di sicurezza nazionale.

Data la natura sensibile di alcune di queste indagini, esse sarebbero di interesse per la Cina. Negli ultimi anni, gli agenti del governo cinese hanno affrontato accuse negli Stati Uniti per aver presuntamente molestato i cinesi negli Stati Uniti e hackerato i dissidenti politici e le compagnie americane.

AT&T e Lumen hanno scelto di non commentare, mentre Verizon non ha risposto alle richieste multiple di commento.

both the Department of Justice and the FBI declined to comment.

L'Ambasciata cinese a Washington D.C. nega il coinvolgimento degli hacker sostenuti da Pechino nell'infiltrazione delle compagnie telefoniche statunitensi, definendo tale informazione una distorsione dei fatti. Il portavoce dell'Ambasciata, Liu Pengyu, accusa gli Stati Uniti di sfruttare le questioni di sicurezza informatica per macchiare la reputazione della Cina.

The Wall Street Journal ha documentato per primo l'attività di hacking.

Gli autorità statunitensi hanno condiviso i dettagli della campagna di hacking cinese con i Comitati di Intelligence della Camera e del Senato, due fonti hanno confermato. Gli esperti di cybersecurity di Microsoft e Mandiant, di proprietà di Google, hanno collaborato alle indagini.

Coloro che indagano sui hack hanno elogiato la maestria, la determinazione e la capacità degli hacker di penetrare nelle reti informatiche. Il team di hacker cinese specifico sospettato di essere coinvolto è noto nell'industria della cybersecurity come Salt Typhoon.

Tuttavia, il governo cinese avrebbe a disposizione numerosi altri team di hacker in grado di condurre spionaggio o disturbare le reti informatiche, secondo gli officiali statunitensi e gli esperti privati. Il direttore dell'FBI Christopher Wray ha riferito che gli hacker sostenuti dal governo cinese superano i professionisti della cybersecurity dell'FBI di un rapporto di 50 a 1.

Un altro gruppo di hacker sostenuto dal governo cinese sarebbe stato segnalato nelle reti di trasporto e comunicazione statunitensi, in attesa di un'opportunità per disturbare qualsiasi potenziale risposta statunitense a una potenziale invasione cinese di Taiwan, secondo gli officiali statunitensi.

Lo scorso anno, un altro gruppo cinese avrebbe violato le caselle di posta elettronica non classificate di diplomatici statunitensi di alto livello prima di una visita di alto profilo del Segretario di Stato Antony Blinken in Cina, secondo CNN.

In risposta alle dettagliate accuse del governo statunitense, la Cina ha Increasingly accused the US government of carrying out cyberattacks against Chinese organizations.

Gli attacchi informatici e le operazioni informative sono spesso un argomento controverso nei negoziati bilaterali. Durante il loro incontro in California lo scorso anno, il leader cinese Xi Jinping ha assicurato al presidente degli Stati Uniti Joe Biden che la Cina non avrebbe interferito nelle elezioni presidenziali del 2024, come precedentemente riportato da CNN.

L'attacco informatico alle compagnie telefoniche statunitensi potrebbe fornire potenzialmente informazioni sull'interesse cinese nella politica, dati i loro presunti obiettivi di richieste di mandati. La natura sensibile di queste indagini, che riguardano questioni di sicurezza nazionale, le rende di interesse per qualsiasi nazione potente.

Leggi anche: