Le autorità di sicurezza degli Stati Uniti lanciano avvertimenti sui potenziali pericoli connessi alla commemorazione del 7 ottobre

Nonostante l'assenza di pericoli concreti per gli Stati Uniti, l'avvertimento emerge prima dell'anniversario di lunedì dell'attacco del 7 ottobre in Israele e le esortazioni alla violenza contro l'Occidente da parte di gruppi terroristici esterni, come hanno riferito le agenzie.

L'avviso è emerso in un momento in cui Israele sta portando avanti attacchi letali contro i quartier generali di Hezbollah in Libano e mentre sta valutando una risposta all'ultimo attacco missilistico dell'Iran.

Secondo CNN, le forze di polizia in tutto il paese hanno rafforzato la loro presenza intorno alle sinagoghe e ai luoghi di culto musulmani in risposta alla crescente tensione nel Medio Oriente, all'anniversario del 7 ottobre imminente e alle festività ebraiche più importanti.

Il dipartimento di polizia di New York ha intensificato le pattuglie il lunedì, come ha riferito una fonte della polizia a CNN. Queste misure di sicurezza potenziate dovrebbero continuare per le prossime due settimane. La NYPD collaborerà anche con la polizia statale per controllare gli esplosivi ai ponti e nei tunnel, e verranno utilizzati unità elicotteristiche per la rilevazione di radiazioni, come ha dettagliato la fonte.

Inoltre, il dipartimento di polizia di Los Angeles ha dichiarato la scorsa settimana che avrebbe aumentato le pattuglie, con più agenti in servizio, veicoli di comando e unità a cavallo.

In modo simile, i dipartimenti di polizia di Chicago, Miami e Philadelphia hanno potenziato le loro misure di sicurezza.

In una dichiarazione congiunta del venerdì, l'FBI e il DHS hanno affermato: "Le istituzioni ebraiche, musulmane o arabe, come le sinagoghe, le moschee/i centri islamici e i centri comunitari, e gli eventi pubblici di grandi dimensioni, come i memoriali, le veglie o altre manifestazioni lecite, sono obiettivi allettanti per gli attacchi violenti o le minacce ingannevoli da parte di una varietà di attori minacciosi, compresi gli estremisti violenti e i perpetratori di crimini d'odio".

"Restate sempre vigili sui vostri dintorni e segnalate qualsiasi attività sospetta alle autorità", ha ripetuto il loro annuncio.

Le agenzie sospettano che le organizzazioni terroristiche straniere continueranno a sfruttare le tensioni tra Israele, Hamas, Hezbollah e l'Iran per incitare i cosiddetti "lupi solitari" a compiere atti di violenza negli Stati Uniti.

Questi "lupi solitari", che non sono affiliati a nessun gruppo terroristico, rappresentano una sfida particolare per le forze dell'ordine, come hanno precedentemente rivelato fonti delle forze dell'ordine a CNN.

"Un gruppo di terroristi che interagisce tra di loro offre

