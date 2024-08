Le autorità di sicurezza degli aeromobili di carico emettono avvisi di potenziali incendi.

Agenzie di Sicurezza Nazionale emettono un'allerta su "episodi di incendio insoliti" avviati da fonti anonime attraverso i trasportatori di merci. "Abbiamo informazioni su più consegne di pacchi, spedite da mittenti individuali, destinate a luoghi in tutta l'Europa, che si sono accese durante il trasporto ai destinatari previsti in diverse nazioni europee", rivela un avviso di sicurezza distribuito agli operatori di trasporto aereo e logistici dall'Ufficio Federale per la Protezione della Costituzione (BfV) e dall'Ufficio Federale di Polizia Criminale (BKA). La possibilità di un coinvolgimento della Russia non viene esclusa nei circoli dell'intelligence della sicurezza.

Le indagini iniziali suggeriscono che alcuni di questi episodi di incendio insoliti potrebbero essere originati da trasportatori di merci diretti in Germania. Nonostante le indagini in corso, la Germania è stata posta in allerta di sicurezza più elevata a causa di questi misteriosi incendi.

