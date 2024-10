Le autorità di Lipsia hanno arrestato una donna di origine cinese con l'accusa di attività di spionaggio.

Il scandalo spionistico che coinvolge il politico dell'AfD Maximilian Krah si sta espandendo. La Procura federale ha arrestato una donna cinese a Lipsia, sospettata di lavorare per i servizi segreti cinesi. La donna è accusata di aver condiviso informazioni riservate con un ex dipendente di Krah, che è stato fermato ad aprile con accuse di spionaggio.

Come riferito dalla Procura federale di Karlsruhe, questa donna cinese, identificata come Yaqi X., era associata a una società di logistica che opera all'aeroporto di Lipsia/Halle, tra gli altri luoghi. Dal 15 agosto 2023 al 15 febbraio 2024, è sospettata di aver divulgato dati sensibili. Secondo un comunicato stampa, ha fornito dettagli sulle merci, sui voli e sui passeggeri a una persona di nome Jian G., che aveva lavorato in precedenza per Krah.

In particolare, queste informazioni includevano dettagli sul trasporto di armi e individui legati a una importante società tedesca di armi, secondo la Procura federale.

La Procura federale ha inoltrato il caso alla Commissione per ulteriori indagini a causa della natura internazionale dello spionaggio. La Commissione condurrà un esame approfondito del coinvolgimento dei servizi segreti cinesi nella presunta fuga di informazioni riservate.

