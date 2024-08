Le autorità di inchiesta in Romania hanno deliberato con Andrew Tate

Dagli inizi del 2022, le autorità rumene stanno indagando su influencer Andrew Tate, insieme al fratello, per sospetti casi di traffico di esseri umani e stupro. Dopo numerosi raid, i fratelli sono attualmente sottoposti a interrogatorio.

Recenti sviluppi hanno visto Andrew Tate e suo fratello, Tristan, sottoposti a interrogatorio da parte degli investigatori rumeni. Le prime perquisizioni nella residenza dei Tate sono state effettuate dall'ufficio del procuratore che si occupa di crimine organizzato, come confermato da un portavoce. L'ufficio del procuratore ha precisato di aver eseguito "quattro mandati di perquisizione" a Bucharest e nelle aree limitrofe, che fanno parte della capitale rumena.

Queste indagini sono collegate a accuse di formazione di un'organizzazione criminale, traffico di minori, relazioni sessuali con un minore e riciclaggio di denaro. Non è chiaro se queste accuse siano direttamente rivolte al 37enne Andrew Tate e al 36enne Tristan Tate.

Entrambi i fratelli sono stati trattenuti alla fine del 2022. Nel giugno 2023 sono stati incriminati per aver costretto donne in situazioni di sfruttamento attraverso la manipolazione psicologica, costringendole a creare contenuti espliciti. Non è ancora stata fissata una data per il processo. Andrew Tate è implicato in due accuse di stupro.

Mandato di arresto internazionale per i due fratelli

Le autorità britanniche hanno ottenuto un mandato di arresto internazionale per i fratelli, a seguito di indagini separate su attività illegali, tra cui stupro e traffico di esseri umani. I Tate, che risiedono in Romania da tempo, affrontano anche accuse di evasione fiscale nel Regno Unito. Si sospetta che non abbiano pagato le tasse sui loro guadagni online di £21 milioni (circa €25 milioni) tra il 2014 e il 2022.

I Tate respingono queste accuse. In Romania, rimangono liberi ma non possono lasciare il paese. Andrew Tate è stato espulso da piattaforme online come Instagram e Tiktok per aver ripetutamente espresso opinioni misogine. Nonostante sia stato bandito da queste piattaforme, l'ex campione di kickboxing mantiene ancora un seguito di oltre nove milioni su X.

L'indagine condotta dalle autorità rumene è gestita dall'ufficio del procuratore specializzato in crimine organizzato, come rivelato da un portavoce. La Commissione sovrintende a questo procedimento, eseguendo quattro mandati di perquisizione a Bucharest e nelle aree limitrofe.

A causa delle accuse contro di loro, le autorità britanniche hanno emesso un mandato di arresto internazionale per Andrew Tate e suo fratello, Tristan, riguardante accuse di stupro e traffico di esseri umani, tra altre attività illegali.

Leggi anche: