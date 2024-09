Le autorità di Hong Kong suggeriscono che un potenziale problema del motore dell'aereo A350 di Cathay Pacific potrebbe causare danni sostanziali.

Cathay Pacific ha annullato numerosi voli all'inizio di settembre, sostenendo la necessità di esaminare i loro aerei A350 a seguito di un problema al motore che ha causato un volo diretto a Zurigo a deviare verso Hong Kong poco dopo la partenza il 2 settembre.

La compagnia aerea aveva precedentemente individuato un malfunzionamento di una parte del motore sull'aereo interessato, ma aveva deciso di non rivelare il problema specifico.

Giovedì, l'Autorità di investigazione degli incidenti aerei di Hong Kong (AAIA) ha riferito di aver scoperto un buco evidente nel tubo del carburante, accompagnato da fuliggine nera che indicava segni di incendio, durante le loro indagini.

L'AAIA ha proposto che era probabile che il carburante fuoriesse dal tubo rotto, accendendo un incendio che avrebbe potuto diffondersi ai componenti circostanti del motore.

Hanno dichiarato che se non fosse stato prontamente riparato, questa situazione, insieme a eventuali successivi guasti, avrebbe potuto peggiorare in un incendio più grave del motore, causando possibili danni significativi all'aereo.

Sono state inoltre identificate bruciature sotto i due inversori di spinta dell'aereo, che ridirigono l'esaustore per un effetto decelerante durante l'atterraggio, secondo un primo rapporto pubblicato dall'autorità.

L'AAIA ha invitato l'Agenzia europea per la sicurezza aerea a ordinare a Rolls-Royce, il produttore dei motori turbofan Trent XWB degli popolari aerei A350 a lungo raggio, di formulare informazioni sulla continuata idoneità al volo in merito alla questione.

Di conseguenza, Cathay Pacific ha effettuato un'ispettiva approfondita dei suoi 48 aerei A350 e ha sostituito le parti su 15 aerei.

La famiglia A350, composta da due modelli, utilizza due distinti motori turbofan Trent XWB di Rolls-Royce.

CNN ha contattato Cathay Pacific e Rolls-Royce per un commento.

