- Le autorità di frontiera russe hanno arrestato un tedesco che trasportava 13 chilogrammi di oro puro in un veicolo di trasporto.

Le autorità di frontiera russe hanno fermato un cittadino tedesco in possesso di circa 13 chilogrammi d'oro mentre tentava di attraversare il confine per entrare in Estonia. Il oro sequestrato consisteva in 21 barre di diverse dimensioni, valutate oltre i 90 milioni di rubli (oltre 900.000 euro), secondo quanto dichiarato dalla dogana di Mosca. Il 58enne trasportava il prezioso metallo nel suo camper mentre cercava di attraversare il confine nella regione di Pskov diretto in Estonia. Le barre d'oro recavano l'impronta di un'azienda occidentale.

Secondo le autorità russe, l'uomo non aveva dichiarato i beni di valore. Ora rischia di incorrere in pene criminali per il contrabbando di beni strategici. Si dice che sia stato posto agli arresti domiciliari, con la possibilità di una condanna fino a cinque anni di carcere e una multa fino a un milione di rubli (circa 10.000 euro) in caso di colpevolezza.

Contrabbandare Oro Può Portare Fino a Cinque Anni di Carcere

Stando alla dichiarazione doganale, gli ufficiali russi, compresi quelli del servizio di sicurezza interna FSB responsabili del controllo dei confini, hanno perquisito il camper. Hanno trovato le barre metalliche rettangolari nascoste in un armadio, insieme a barre d'oro più piccole trovate durante la perquisizione dei beni personali dell'uomo.

La provenienza dell'oro rimane sconosciuta. Con l'invasione di Mosca in corso, diversi stranieri residenti in Russia stanno cercando di trasferire i loro tesori all'estero per motivi di sicurezza. Inoltre, sono state imposte sanzioni dell'UE sulle esportazioni d'oro dalla Russia, nonché su molti altri materiali grezzi.

Il mancato dichiarazione delle barre d'oro ha comportato l'elusione dei diritti doganali. In caso di colpevolezza, potrebbe essere inflitta una multa consistente a causa del valore elevato dell'oro contrabbandato, equivalente a milioni di euro.

