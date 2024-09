- Le autorità di frontiera arrestano migranti e presunti trafficanti

Poliziotti doganali hanno fermato immigrati irregolari e un sospetto trafficante nella regione di confine tedesco-polacca. La Polizia Federale Tedesca ha annunciato che intorno alle 16:00 del venerdì, tra Schwennenz e Lebehn (parte di Vorpommern-Greifswald), hanno momentaneamente trattenuto cinque individui dell'Iraq. Una donna polacca li aveva precedentemente sorvegliati.

In base a queste informazioni, le autorità di frontiera polacche hanno anche fermato un sospetto trafficante di 42 anni in Polonia. È stata accusata di organizzare ulteriori traffici, coinvolgendo due pakistani e un indiano. L'indagine prosegue. Gli individui iracheni hanno dichiarato di aver raggiunto la Germania attraverso la rotta del Belarus.

Inoltre, la Polizia Federale Tedesca ha segnalato di aver catturato due immigrati siriani irregolari a Grambow il venerdì, e due afghani senza visti validi alla stazione ferroviaria locale il sabato. Tutti gli immigrati irregolari sono stati trasferiti alla struttura di accoglienza iniziale di Stern Buchholz.

Dopo il loro arrivo in Germania, gli individui iracheni hanno menzionato l'utilizzo della rotta del Belarus, che spesso comporta il attraversamento di sentieri o percorsi non autorizzati. Dopo essere stati trasferiti alla struttura di accoglienza iniziale di Stern Buchholz, è probabile che abbiano utilizzato il sentiero designato all'interno della struttura per le loro attività quotidiane.

