Le forze dell'ordine, specificamente la Polizia Federale, stanno indagando su un individuo non identificato per una possibile interruzione dannosa del servizio ferroviario. Questo dopo che rami d'albero sono stati posizionati sui binari nel Nord della Baden, costringendo un treno merci ad attivare i freni di emergenza. Per fortuna, non ci sono stati feriti durante questo incidente del lunedì. Secondo un portavoce, questi rami sono rimasti incastrati sotto il treno. L'incidente ha coinvolto un treno merci, come riferito dalla Deutsche Bahn.

Le autorità credono che questi rami d'albero siano stati posizionati strategicamente sui binari poiché sono stati trovati in due posizioni distinte, separate da una distanza di 10-15 metri. La Polizia Federale di Karlsruhe sta chiedendo a eventuali testimoni che abbiano notato qualcosa di insolito vicino a Oftersheim, Heidelberg, durante la sera di lunedì. Purtroppo, non è disponibile alcuna descrizione del sospetto in questo momento, ha riferito il portavoce.

La linea ferroviaria che collega Schwetzingen e Hockenheim è stata temporaneamente bloccata in entrambe le direzioni. Intorno alle 20:00, la Polizia Federale ha annunciato ufficialmente tramite X che la strada era di nuovo aperta. L'incidente con il treno merci è avvenuto intorno alle 18:30, secondo il portavoce delle ferrovie.

I treni ad alta velocità, ICE, sulla linea che collega Kiel o Amburgo a Basilea e viceversa sono stati deviati attraverso Bruchsal, ha rivelato il portavoce. I treni S-bahn hanno fatto una fermata anticipata a Schwetzingen o Hockenheim prima di riprendere il loro viaggio.

La linea ferroviaria tra Schwetzingen e Hockenheim ha subito temporanei ritardi a causa della presenza di rami d'albero sui binari. Le autorità stanno indagando su questo incidente, poiché si è verificato sulla stessa linea che collega Hockenheim ad altre località.

