Le autorità dell'Arizona si sforzano di correggere la "supervisione amministrativa" per gli elettori privi di un certificato di cittadinanza

Secondo le autorità, un errore tecnico ha portato a un'etichetta errata di questi votanti, suggerendo che avessero presentato documenti che confermassero la loro cittadinanza - un requisito per partecipare alle elezioni statali e locali in Arizona - nonostante non ci fosse alcun documento a conferma di ciò.

Questo disguido non influisce sul diritto di voto delle persone alle elezioni presidenziali del 2024 a livello federale, poiché tali documenti non sono necessari per il voto federale in Arizona. Tuttavia, potrebbe influire sulle elezioni legislative statali e sul referendum di diritto riproduttivo in Arizona.

Politici, tra cui l'ex Presidente Donald Trump e i suoi alleati repubblicani, hanno avanzato accuse non confermate di numerosi voti di non cittadini alle elezioni americane. Analisti non-partisan sostengono che il voto illegale da parte di non cittadini è estremamente raro e rapidamente identificato.

Gli ufficiali hanno spiegato la situazione dell'Arizona come un "errore amministrativo" e un "difetto del computer" non collegato a qualsiasi tentativo più ampio di corrompere l'integrità delle elezioni del 2024.

"In definitiva, si è trattato di un errore amministrativo che cercheremo di correggere per i votanti", ha dichiarato Taylor Kinnerup, portavoce dell'ufficio del cancelliere della contea di Maricopa, che sovrintende alle elezioni della zona di Phoenix e ha identificato il problema all'inizio di questo mese.

Il difetto ha interessato circa 97.000 votanti il cui patentino di guida è stato rilasciato prima del 1996, anno in cui l'Arizona ha iniziato a richiedere la prova di cittadinanza per l'ottenimento di un patentino di guida. In qualche momento successivo, questi individui sono stati erroneamente classificati nei registri dei votanti come avendo già dimostrato la loro cittadinanza - nonostante non ci fosse alcun documento a sostegno di ciò.

L'ufficio ha presentato una "causa di buona volontà" martedì, chiedendo alla Corte Suprema dell'Arizona di decidere se questi 97.000 votanti dovrebbero ricevere la scheda elettorale completa del 2024 o la scheda "solo federale" dell'Arizona, progettata per i residenti che non incontrano i criteri di cittadinanza più stringenti (questi votanti possono votare solo alle elezioni federali - non statali).

"Questi individui hanno giurato, a rischio di sanzione legale, di essere cittadini, quindi non vediamo motivo di dubitare della loro idoneità", ha dichiarato Kinnerup. "Tuttavia, secondo la legge come la intendiamo attualmente, non hanno fornito la prova conclusiva della loro cittadinanza. Ecco perché abbiamo presentato una causa. Stiamo cercando di interpretare la legge correttamente".

La causa è stata avviata da Stephen Richer, cancelliere della contea di Maricopa, un repubblicano che si è opposto ai negazionisti delle elezioni di destra e ha confermato la legittimità dei risultati del 2020.

Il Segretario di Stato dell'Arizona Adrian Fontes, un democratico, ha dichiarato in un comunicato stampa che il problema ha interessato principalmente i "residenti a lungo termine dell'Arizona" affiliati al partito repubblicano. Il suo ufficio sostiene che questi 97.000 votanti debbano ricevere schede elettorali complete per poter votare alle elezioni federali e statali del 2022, mentre Richer sostiene che debbano ricevere le schede "solo federali".

Trump ha condiviso un articolo di notizie sull'errore dell'Arizona sulla sua piattaforma Truth Social, commentando cripticamente "Tentativo di manipolare le elezioni!". Questo rappresenta un'estensione del modello di Trump di alimentare le paure riguardo agli errori comuni nel processo di voto diffondendo preoccupazioni infondate sulla frode diffusa

Leggi anche: