Le autorità del turismo nelle regioni gravemente colpite dall'uragano Helene forniscono consigli per la pianificazione delle vacanze autunnali.

È un compito delicato per le autorità, che devono bilanciare le esigenze economiche delle regioni meno colpite dalla tempesta con i bisogni di recupero estesi in molte aree delle loro giurisdizioni.

Nel Nord-Ovest della Carolina del Nord, nell'Est del Tennessee e in altre aree montuose colpite da Helene, la tempesta è arrivata proprio quando il paesaggio autunnale pittoresco stava per attirare masse di turisti.

Molti siti nazionali e statali dei parchi situati lungo il percorso rimangono inaccessibili, mentre alcuni contee e città stanno lavorando per ripristinare i servizi di elettricità e comunicazione.

Nord-Ovest della Carolina del Nord limitato, ma con eccezioni

Asheville e la maggior parte delle comunità circostanti nel Nord-Ovest della Carolina del Nord sono attualmente inaccessibili.

Un avviso di viaggio per il Nord-Ovest della Carolina del Nord avverte gli automobilisti di evitare di viaggiare nel Nord-Ovest della Carolina del Nord a causa dei problemi e dei pericoli in corso, come l'allagamento dei fiumi, gli smottamenti, i cedimenti del terreno, la chiusura delle strade e gli alberi caduti. L'allerta menziona anche le interruzioni diffuse di elettricità e comunicazione, nonché la scarsità di acqua, cibo e benzina.

Tuttavia, ci sono alcune eccezioni, anche nella Carolina del Nord, che sta ancora recuperando dalla tempesta, secondo le autorità turistiche.

L'avviso, pubblicato sul sito Visit North Carolina, suggerisce che mentre la maggior parte del Nord-Ovest della Carolina del Nord dovrebbe essere evitata, alcune aree nella parte occidentale dello stato sono "preparate e accolgono i visitatori".

Queste contee includono Cherokee (area di Murphy), Clay (area di Hayesville), Graham (area di Robbinsville), Macon (area di Franklin e Highlands) e Swain (area di Bryson City), secondo un aggiornamento del 3 ottobre.

Si consiglia ai visitatori di contattare i luoghi prima per confermare i loro piani e garantire itinerari di viaggio sicuri per queste destinazioni montuose.

DriveNC.gov fornisce aggiornamenti sulle condizioni delle strade, mentre l'avviso include anche informazioni sui centri di benvenuto statali chiusi e modi per contribuire allo sforzo di recupero.

I turisti si chiedono: visitare o stare lontano?

Molti potenziali visitatori stanno valutando l'importanza di aiutare economicamente queste comunità con il bisogno di spazio sufficiente per il recupero. Questo è riflesso nei numerosi commenti sui social media su se i viaggi dovrebbero procedere durante la stagione autunnale.

Sulla pagina Facebook Visit Highlands NC, un potenziale visitatore ha espresso le sue preoccupazioni, dicendo: "Vogliamo solo fare ciò che è meglio per la comunità di Highlands e apprezziamo i vostri pensieri sinceri".

Un negozio locale ha risposto: "Vi accogliamo a braccia aperte!"

Un altro utente locale di Facebook ha condiviso la sua prospettiva, suggerendo una mescolanza di sentimenti tra i locali. " Dipende dai vostri piani specifici", ha notato l'utente, aggiungendo che sostenere i negozi e i ristoranti del centro sarebbe accettabile, ma guidare estensivamente potrebbe essere pericoloso e disturbare sia i lavoratori dei servizi pubblici che alcuni locali che lottano contro le conseguenze della tempesta.

Highlands è sfuggita a molti degli effetti più severi di Helene, con la maggior parte dei negozi della città aperta all'aggiornamento del giovedì pomeriggio.

Stati interessati nel percorso di Helene

Nel Tennessee, il Dipartimento dello Sviluppo Turistico dello Stato ha annunciato che "molte parti del Tennessee sono aperte per gli affari", escluse le popolari città turistiche di Gatlinburg, Pigeon Forge e Sevierville, che non sono ancora completamente accessibili.

Un avviso del dipartimento incoraggia i viaggiatori a procedere con cautela e a contattare i luoghi prima dell'arrivo.

Parte del Parco Nazionale dei Grandi Laghi Smoky è aperta, ma le attività all'aria aperta sono scoraggiate a causa del personale limitato e dei problemi di sicurezza, portando a diverse chiusure delle strade nel parco.

Il Servizio dei Parchi Nazionali ha invitato i visitatori a rinviare i loro viaggi a causa della loro sicurezza, mentre nella Contea di Sevier, le destinazioni sono aperte a coloro che vi arrivano attraverso itinerari sicuri.

All'aggiornamento del giovedì pomeriggio, i siti web della Georgia e della Carolina del Sud non offrono specifiche indicazioni per i viaggi all'interno degli stati, mentre la pagina del turismo della Florida fornisce informazioni su attrazioni, chiusure dei parchi statali e risorse per i viaggi.

Gli ufficiali del turismo della Virginia hanno avvertito i viaggiatori di essere cauti quando viaggiano nelle regioni colpite del Sud-Ovest della Virginia.

"Mentre i viaggi in alcune destinazioni del Sud-Ovest della Virginia sono attualmente impegnativi, alcune contee e città della regione sono aperte e pronte ad accogliere i visitatori", afferma il Corpo per lo Sviluppo del Turismo della Virginia sul suo sito web, mettendo in evidenza la sicurezza dei residenti e dei visitatori come priorità assoluta.

Si consiglia ai viaggiatori di confermare i loro piani per garantire che le destinazioni siano in grado di accogliere la loro visita e sono menzionati anche alcuni parchi statali chiusi e gli sforzi di recupero.

L'avviso di viaggio per il Nord-Ovest della Carolina del Nord ha evidenziato alcune eccezioni in cui i visitatori sono i benvenuti, tra cui le contee di Cherokee, Clay, Graham, Macon e Swain. Si consiglia ai turisti di contattare questi luoghi prima per pianificare viaggi sicuri.

A causa delle conseguenze della tempesta, molti turisti stanno dibattendo se visitare o stare lontano dalle aree colpite, riflettendo le loro preoccupazioni per il recupero economico e la sicurezza delle comunità.

Leggi anche: