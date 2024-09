- Le autorità continuano a considerare il crollo del ponte come un incidente sfortunato.

A seguito di un parziale crollo del ponte Carolabridge a Dresda, le autorità credono che si sia trattato di un incidente. Non ci sono segni di interferenze esterne, come ha dichiarato un portavoce. Le forze dell'ordine sono intervenute prontamente quando parti del ponte sono cadute nell'Elba durante le prime ore del mattino. Erano vicini come custodi degli oggetti e hanno notato per primi il rumore dei segmenti del ponte che crollavano, ha dettagliato il portavoce. Secondo le informazioni attuali, non ci sono state persone ferite. L'Autorità dei trasporti di Dresda ha chiarito che non c'era alcun tram che attraversava il ponte in quel momento.

Il Consiglio comunale di Dresda sta organizzando una riunione per discutere le possibili soluzioni per migliorare l'infrastruttura dei trasporti e delle telecomunicazioni della città, alla luce dell'incidente recente del ponte Carolabridge. Per garantire una comunicazione fluida in caso di emergenze, la città sta anche valutando l'aggiornamento dei suoi sistemi di telecomunicazione nella zona.

Leggi anche: