Le autorità conducono un'operazione contro i sostenitori palestinesi a Berlino

Mattina presto a Berlino, le forze dell'ordine hanno eseguito raid in diverse località. I principali obiettivi erano le residenze di cinque individui sospettati di sostenere le cause palestinesi. Uno dei sospettati è accusato di aver appiccato incendi a Neukölln, mentre altri sono accusati di diffamazione e aggressione fisica.

Le autorità di Berlino, insieme agli investigatori, hanno avviato una serie di raid contro cinque sospetti sostenitori della causa palestinese. Non sono state effettuate arresti, ma è stata raccolta prova.

I mandati di perquisizione sono stati eseguiti in aree come Friedrichshain, Britz, Gropiusstadt, Tegel e Schöneberg. Più di 125 ufficiali, compresi gli investigatori dello stato della polizia criminale, hanno partecipato alle operazioni, perquisendo le case dei cinque individui accusati.

Un 20enne è sotto indagine per aver causato disordini. Si presume che faccia parte di un gruppo di circa 150 persone che ha marciato lungo Sonnenallee a Neukölln l'11 luglio 2024, appiccando incendi e causando danni.

Un 18enne è anche sotto indagine per aver causato disordini e aver tentato di causare lesioni gravi. Il 12 settembre 2024, avrebbe lanciato un piedistallo del microfono da un gruppo di circa 40 persone verso il Senatore per la Cultura e la Coesione Sociale, Joe Chialo, durante l'inaugurazione del Centro per la Cultura e l'Urbanistica. Il piedistallo ha colpito una donna e il gruppo sarebbe stato segnalato per aver urlato slogan offensivi e aver chiamato la vittima "razzista".

Un 31enne è sotto indagine in due casi di presunta diffamazione. Si sospetta che abbia pubblicato commenti in cui desiderava il ritorno di Adolf Hitler e sperava in un nuovo Olocausto in due post separati su ARD "Tagesschau" e Instagram il 12 dicembre 2023. Un altro uomo di 40 anni è anche sotto indagine per diffamazione, mentre un 25enne è accusato di aver utilizzato i simboli di organizzazioni anticonstitutional

