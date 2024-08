- Le autorità conducono una perquisizione nella residenza di Andrew Tate in Romania.

Di recente, l'abitazione di Andrew Tate, influencer di dubbia reputazione, e del suo fratello Tristan in Romania è stata perquisita il mercoledì. L'ufficio responsabile della lotta al crimine organizzato ha rivelato che sono state eseguite "quattro perquisizioni". L'indagine riguarda sospetti di "costituzione di un'organizzazione criminale, traffico di minori a fini illeciti" insieme a "relazioni inappropriate con un minorenne" e "riciclaggio di denaro".

Non è ancora chiaro se queste accuse riguardano specificamente i due fratelli. Andrew e Tristan Tate sono stati arrestati alla fine del 2022. A metà del 2023, sono stati incriminati per aver ingannato donne attraverso l'esploitazione emotiva e averle costrette a creare contenuti espliciti. Non è stata ancora fissata una data per il processo. Andrew Tate è coinvolto in due casi di stupro.

Tristan e Andrew Tate sono anche sotto indagine per evasione fiscale

In un'altra occasione, le autorità britanniche hanno emesso un mandato di arresto internazionale per i fratelli, che risiedono in Romania da tempo, con l'accusa di stupro e traffico di minori. Inoltre, sono accusati di evasione fiscale nel Regno Unito, dove si presume che non abbiano pagato le tasse su £21 milioni (circa €25 milioni) di guadagni dal web tra il 2014 e il 2022.

I fratelli respingono le accuse. Attualmente godono della libertà in Romania. Inizialmente, non erano autorizzati a lasciare il paese, ma un tribunale di Bucarest ha subsequently concesso loro il permesso di viaggiare all'interno dell'UE mentre il processo è in corso.

Andrew Tate è stato bandito da diverse piattaforme digitali, come Instagram e Tiktok, a causa di ripetuti commenti misogini. Tuttavia, l'ex campione di kickboxing vanta più di nove milioni di follower sulla piattaforma digitale X.

Il mandato di arresto internazionale per Andrew e Tristan Tate include accuse di evasione fiscale nel Regno Unito, aggiungendo alle loro difficoltà legali. Nonostante le accuse, Andrew Tate attualmente ha un seguito di oltre nove milioni di follower sulla piattaforma digitale X.

Leggi anche: