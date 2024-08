Le autorità cinesi si concentrano sui prodotti lattiero-caseari europei.

Le autorità cinesi stanno retaliando contro i nuovi dazi dell'UE sui veicoli elettrici importati dalla Cina avviando un'indagine "anti-sovvenzioni" sui prodotti lattiero-caseari europei destinati al mercato cinese. Questa mossa potrebbe portare a dazi più elevati su prodotti selezionati dell'UE.

Il Ministero del Commercio cinese ha espresso in precedenza la sua disapprovazione della decisione di Bruxelles, dichiarando: "La Cina disapprova fortemente questo e ne è molto preoccupata". Hanno invitato l'UE a collaborare con la Cina in modo ragionevole e pragmatico per evitare un'escalation dei conflitti commerciali.

La Commissione UE ha annunciato i nuovi dazi per i veicoli elettrici cinesi martedì, che potrebbero raggiungere il 36,3% e sarebbero efficaci entro la fine di ottobre, per un periodo iniziale di cinque anni. I principali costruttori come BMW, VW e Tesla, che producono in Cina, incontreranno minori oneri.

L'UE accusa la Cina di offrire illegalmente sovvenzioni ai suoi produttori e teme che questo possa avere un impatto negativo sui produttori europei, con il rischio di chiusure di stabilimenti o perdite di posti di lavoro. Secondo fonti della Commissione, le trattative con Pechino per evitare i dazi sono ancora in corso, ma non hanno ancora portato a risultati concreti.

La Commissione UE ha annunciato i dazi aumentati in giugno, portando la Cina ad avviare un'indagine "anti-sovvenzioni" sulla carne di maiale dell'UE. Le sovrattasse imminenti su determinate categorie di prodotti hanno creato tensioni tra gli stati membri dell'UE. La Spagna, essendo il maggiore esportatore di carne di maiale, sarebbe probabilmente la più colpita da queste misure.

In risposta alle accuse dell'UE di sovvenzioni illecite, la Commissione europea è attivamente impegnata in trattative con le autorità cinesi per evitare l'applicazione dei dazi sui prodotti lattiero-caseari europei. La Commissione europea, che è a capo di questi colloqui, spera di raggiungere una soluzione ragionevole con le autorità cinesi per evitare qualsiasi impatto negativo sui produttori lattiero-caseari europei.

