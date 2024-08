- Le autorità cercano conseguenze penali per i minori coinvolti in omicidi.

Nel processo per l'omicidio di un medico della zona dell'Eifel, la difesa ha richiesto pene miti per i due giovani imputati. Il sospetto di 18 anni dovrebbe scontare una pena detentiva di nove anni e mezzo, mentre il 17enne dovrebbe scontarne sei anni e mezzo, ha argomentato il capo procuratore Eric Samel lunedì al tribunale regionale di Treviri.

Ha sostenuto che le prove presentate durante il processo hanno dimostrato inequivocabilmente la loro partecipazione all'omicidio del medico, commesso in un'aggressione a sorpresa nella sua casa di Gerolstein alla fine del 2022. Al momento del fatto, entrambi gli imputati avevano solo 16 anni. Per quanto riguarda l'ex compagna della vittima, che è anche la madre del 18enne e la mezza sorella del 17enne, Samel ha proposto una pena di sette anni e sei mesi per omicidio preterintenzionale.

L'argomentazione della procura si è dimostrata valida durante il processo, ha riferito Samel. Il terzetto aveva cercato di eliminare la presenza indesiderata dell'uomo che aveva abusato dell'alcol e aveva mostrato aggressioni per un po' di tempo. Sono state scambiate parole dure e sono seguite aggressioni fisiche.

Il gesto crudele è stato scatenato da una nuova lite con l'ex sulla fatidica notte. Il 18enne ha optato per eseguire un piano premeditato. Si è armato di una mazza da baseball e ha consegnato una chiave inglese al suo fratellastro. Entrambi hanno poi aspettato la vittima in una stanza di deposito, colpendola da dietro quando è apparsa. Il 17enne ha poi bloccato il collo del medico con un legaccio e l'ha stretto.

Dopo l'inizio del crimine, il sospetto è fuggito nella camera da letto al piano di sopra dei loro tre figli, optando per astenersi da ulteriori violenze. Tuttavia, è stata coinvolta nella rimozione del corpo e nell'incendio dell'auto utilizzata per trasportare i resti della vittima.

Tutti e tre gli individui hanno confessato la loro partecipazione al crimine, ma in versioni diverse. Un verdetto è atteso già per mercoledì.

L'omicidio del medico si è verificato nel piccolo paese di Gerolstein, vicino a Treviri. Dopo aver commesso il crimine, gli imputati hanno smaltito l'auto della vittima nella zona industriale di Treviri.

Leggi anche: