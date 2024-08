- Le autorità annunciano che saranno effettuate ispezioni presso gli istituti di istruzione.

Gli agenti di polizia del Brandeburgo si preparano a fare squadra con l'inizio della scuola, portando con sé anche i controlli. "Per garantire il benessere degli utenti della strada più vulnerabili, stiamo organizzando controlli estesi intorno alle scuole e alle strutture extrascolastiche", ha dichiarato un rappresentante della polizia. Con molti studenti che si affacciano ora per la prima volta al traffico stradale, "di conseguenza, la sicurezza delle strade scolastiche sarà al centro della nostra campagna nazionale di sicurezza stradale, volta a sensibilizzare sui rischi e a supportarla con opportune misure di vigilanza del traffico", ha continuato il rappresentante.

Oltre ai controlli, ci saranno anche diverse sessioni didattiche per educare gli studenti alle buone maniere stradali e metterli in guardia dai pericoli. "Questo comprende l'educazione pedonale, la formazione per i vigili studenteschi e le visite di un teatro di burattini che affronta i passaggi sicuri delle strade nel suo spettacolo 'Colpo di fortuna'", ha aggiunto il rappresentante della polizia. La scuola inizia per la maggior parte degli studenti nel Brandeburgo il 2 settembre.

