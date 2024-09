- Le autorità americane hanno preso il controllo dell'aereo di Maduro.

Gli Stati Uniti hanno sequestrato un aereo appartenente al dittatore venezuelano Nicolás Maduro a causa di violazioni delle sanzioni. Questa informazione è stata condivisa dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti a Washington. L'aereo, un Dassault Falcon 900EX, di proprietà e gestito da Maduro e dai suoi stretti collaboratori, è stato sequestrato nella Repubblica Dominicana e trasferito in Florida, Stati Uniti. Il motivo di ciò è la violazione delle sanzioni e dei controlli sulle esportazioni degli Stati Uniti.

Secondo una dichiarazione del Procuratore Generale degli Stati Uniti Merrick Garland, l'aereo è stato illegalmente acquistato per 13 milioni di dollari attraverso una società di comodo e contrabbandato fuori dagli Stati Uniti per l'uso di Maduro e dei suoi associati. Un portavoce del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha sottolineato che non importa quanto lussuoso possa essere un jet privato o quanto siano influenti i suoi proprietari, gli Stati Uniti sono determinati a recuperare ogni aereo che è stato illegalmente esportato dagli Stati Uniti.

Il governo degli Stati Uniti ha imposto sanzioni che impediscono agli americani di fare affari con i membri del regime di Maduro. Inoltre, ci sono alcune restrizioni sulle esportazioni verso il Venezuela.

Stati Uniti riconosce la vittoria dell'opposizione

Gli Stati Uniti non sono d'accordo con la controversa rielezione del presidente autoritario del Venezuela - nonostante la conferma dei risultati da parte della Corte Suprema. Il corpo elettorale fedele ha dichiarato Maduro, che è al potere dal 2013, vincitore delle elezioni presidenziali del 28 luglio nel paese sudamericano. Tuttavia, i risultati dettagliati non sono ancora stati rilasciati - il governo li attribuisce a un attacco informatico. L'opposizione accusa il governo di frode elettorale e rivendica la vittoria del loro candidato, Edmundo González.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta attivamente applicando le sanzioni contro il regime venezuelano, come dimostrato dal sequestro di un aereo di proprietà di Nicolás Maduro e dei suoi associati. Il dipartimento è impegnato a recuperare qualsiasi aereo illegalmente esportato dagli Stati Uniti, indipendentemente dalla sua proprietà o lussuosità.

