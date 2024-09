- Le autorità americane hanno preso il controllo dell'aereo di Maduro.

U.S. Officiali sequestrano l'aereo del leader venezuelano Nicolás Maduro per violazioni delle sanzioni

Le autorità americane hanno sequestrato un aereo appartenente al leader venezuelano Nicolás Maduro a causa di violazioni delle sanzioni, come annunciato dal Dipartimento della Giustizia a Washington D.C. L'aereo, un Dassault Falcon 900EX, di proprietà di Maduro e dei suoi stretti collaboratori, è stato catturato nella Repubblica Dominicana e trasferito nello stato americano della Florida. Il sequestro è legato a violazioni delle sanzioni e delle norme di esportazione americane.

Il procuratore generale degli Stati Uniti Merrick Garland ha dichiarato in una dichiarazione scritta che l'aereo è stato illegalmente acquisito per 13 milioni di dollari attraverso una società fittizia e contrabbandato dagli Stati Uniti per essere utilizzato da Nicolás Maduro e i suoi accoliti.

Un rappresentante del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha sottolineato che, indipendentemente dalla lussuosità di un jet privato o dall'influenza del suo proprietario, gli Stati Uniti sono costantemente impegnati nel sequestrare e nel restituire ogni aereo illegalmente contrabbandato che proviene dagli Stati Uniti. Le sanzioni del governo degli Stati Uniti proibiscono agli americani di fare affari con individui del regime di Maduro. Inoltre, ci sono restrizioni all'esportazione per fornire beni al Venezuela.

L'amministrazione venezuelana si infuria

Il governo della nazione sudamericana ha condannato il sequestro dell'aereo. "La Repubblica Bolivariana del Venezuela denuncia alla comunità internazionale che le autorità degli Stati Uniti d'America, attraverso un atto criminale che può essere classificato solo come pirateria, hanno illegalmente sequestrato un aereo di proprietà del Presidente della Repubblica, giustificandolo con le misure coercitive che impongono unilateralmente e illegalmente a livello globale", ha dichiarato un comunicato stampa del Ministero degli Affari Esteri a Caracas.

Gli Stati Uniti riconoscono il successo dell'opposizione

Gli Stati Uniti non riconoscono la legittimità di Maduro e considerano la sua ultima controversa rielezione come fraudolenta. Molti paesi non riconoscono la conferma dei risultati da parte della Corte Suprema leale. La commissione elettorale ha dichiarato Maduro vincitore delle elezioni presidenziali del 28 luglio, ma non ha ancora pubblicato i risultati non crittografati - il governo attribuisce questo a un presunto attacco informatico. L'opposizione accusa brogli elettorali e proclama la vittoria del suo candidato, Edmundo González Urrutia.

