- Le autorità affermano che l'aggressione alla donna di Duisburg era volta a causare la sua morte.

Dopo un attacco potenzialmente mortale ai danni di un giovane a Duisburg, il sospetto responsabile sarà processato per tentato omicidio. Il sospetto e la vittima, entrambi di circa 25 anni, si conoscevano ma non erano coinvolti in una relazione romantica, come dichiarato da un rappresentante della procura di Duisburg.

Il giovane ha rischiato di perdere la vita all'interno della propria abitazione. Ha contattato un amico, esprimendo una profonda preoccupazione e chiedendo aiuto.

Questo amico ha poi chiamato i servizi di emergenza, che hanno trovato la vittima gravemente ferita all'interno dell'appartamento. Fortunatamente, il suo stato di salute si è stabilizzato. Il sospetto è stato catturato lunedì nelle vicinanze. Una squadra di omicidi sta ora gestendo le indagini. Il sospetto è di origine ceca, mentre la vittima è tedesca.

I servizi di emergenza sono stati chiamati a causa delle gravi ferite della vittima, che erano il risultato dell'attacco violento. Le azioni del sospetto responsabile hanno sollevato preoccupazioni riguardo un aumento della criminalità nella zona.

