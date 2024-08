- Le autorità a livello federale stanno attualmente conducendo un'indagine su Solingen.

Successivamente all'aggressione mortale con coltello a Solingen, l'Ufficio Federale di Polizia Criminale ha assunto il controllo del caso e sta indagando sul sospetto per omicidio e presunta appartenenza al gruppo terroristico dello Stato Islamico (IS). Un rappresentante dell'organo di pubblica accusa tedesco più alto ha informato l'Agenzia Tedesca di Stampa a Karlsruhe. Il sospetto è atteso per comparire davanti a un giudice istruttore presso la Corte Federale di Giustizia (BGH) domenica. Un precedente tentativo di espulsione del sospetto, un richiedente asilo siriano, era fallito l'anno precedente.

Tutti i feriti gravi sono sulla via della ripresa.

Sabato sera, un 26enne si è consegnato alle autorità, come riferito dalla polizia. L'uomo ha rivendicato la responsabilità dell'incidente. L'implicazione di questo individuo è attualmente sotto attenta indagine. Secondo i rapporti della polizia di Düsseldorf, il sospetto è un 26enne siriano. Secondo fonti dpa, indossava abiti insanguinati quando si è consegnato.

I pazienti gravemente feriti stanno ora facendo progressi nella loro ripresa. "Tutti e quattro i pazienti in cura all'ospedale comunale di Solingen hanno superato la fase critica", ha dichiarato Thomas Standl, direttore medico e CEO, in un'intervista a Welt TV. Il luogo del delitto nel centro città è rimasto isolato domenica mattina. Centinaia di persone si sono riunite per un servizio commemorativo nelle prime ore del mattino.

Il sospetto è arrivato in Germania alla fine del 2022 e ha richiesto l'asilo

Venerdì sera, un uomo avrebbe apparentemente aggredito un individuo a caso durante il 650° anniversario della città di Solingen - il "Festival della Diversità" - e poi sarebbe fuggito nel caos e nel panico iniziale. Due uomini di 67 e 56 anni e una donna di 56 anni sono stati uccisi. Otto persone sono rimaste ferite, quattro di loro gravemente. Lo Stato Islamico (IS) ha rivendicato l'attacco, ma non ci sono conferme dalle agenzie di sicurezza su un movente islamista in questo momento.

Secondo Spiegel, il sospetto è entrato in Germania alla fine del 2022 e ha richiesto l'asilo. Non è stato riconosciuto come estremista islamico dalle agenzie di sicurezza tedesche. Questi dettagli sono stati confermati dall'Agenzia Tedesca di Stampa.

Il sospetto avrebbe visto la sua richiesta d'asilo respinta. Avrebbe dovuto essere espulso in Bulgaria l'anno scorso. Tramite questo paese, aveva infiltrato l'Unione Europea. Tuttavia, a causa della sua scomparsa nella clandestinità tedesca, l'espulsione è stata inizialmente posticipata, come riferito da Welt e Focus. In seguito, il siriano è stato trasferito a Solingen.

Secondo le regole di Dublino, il paese dell'UE responsabile per l'elaborazione di una richiesta d'asilo è generalmente quello in cui il rifugiato ha attraversato per primo il territorio europeo - probabilmente la Bulgaria in questo caso. Se la persona si sposta subsequently illegalmente in un altro paese dell'UE, come la Germania, quest'ultimo può presentare una richiesta di trasferimento della responsabilità al paese originale. Se la richiesta viene approvata, può essere ordinata l'espulsione. Se l'espulsione fallisce, la responsabilità torna al paese che aveva inizialmente intenzione di trasferire la persona.

Il Ministro dell'Interno del Nord Reno-Westfalia Herbert Reul (CDU) ha dichiarato sabato sera durante la trasmissione ARD "Tagesthemen" che "ci sono state indicazioni su questa persona e abbiamo anche trovato prove". Non ha rivelato la natura delle prove.

IS rivendica "vendetta per i musulmani in Palestina e altrove."

IS Rivendica l'Attacco nella Trasmissione di Propaganda

IS ha rivendicato, attraverso il suo canale di propaganda Amak, che l'attaccante era un membro di IS e ha compiuto l'attacco come "vendetta per i musulmani in Palestina e altrove". Il bersaglio sarebbe stato "un gruppo di cristiani".

La polizia di Düsseldorf ha ricevuto anche una presunta rivendicazione di IS. Un portavoce della polizia ha dichiarato che la veridicità di questa rivendicazione è attualmente in corso di indagine. Fonti del team investigativo hanno evidenziato che IS ha, in passato, rivendicato attacchi senza prove concrete di collaborazione con il perpetratore.

Il riferimento alla "vendetta per i musulmani in Palestina" si riferisce probabilmente al conflitto tra Israele e l'organizzazione terroristica palestinese, Hamas. Né IS né la rete terroristica Al-Qaeda hanno legami con Hamas. Tuttavia, le agenzie di sicurezza mettono in guardia su un aumento della minaccia del terrorismo e della radicalizzazione nel mondo islamico a causa del prolungato conflitto in Palestina. La Germania è uno dei principali alleati di Israele e un importante fornitore di armi.

Il pubblico ministero capo Markus Caspers ha menzionato durante una conferenza stampa a Wuppertal sabato pomeriggio che "non si può ancora determinare un movente, ma, date le circostanze, non si può escludere la sospetto di un movente terroristico". Se le prove di un crimine terroristico si rafforzano, il caso potrebbe essere trasferito alla giurisdizione del Procuratore Generale Federale, che è ora avvenuto.

Molti casi di terrorismo islamico all'Ufficio Federale di Polizia Criminale

L'Ufficio Federale di Polizia Criminale gestisce i casi di terrorismo motivato dall'islamismo, tra le altre cose. Il Procuratore Generale Federale Jens Rommel ha identificato questo come una delle principali minacce per la Germania nel suo rapporto annuale. Su oltre 700 indagini per terrorismo e tutela dello stato avviate lo scorso anno, quasi 500 riguardavano il terrorismo islamico. "La Germania rimane un bersaglio per gli islamisti radicalizzati", ha dichiarato l'Ufficio Federale di Polizia Criminale. La portata della minaccia va dai perpetratori radicalizzati individualmente alle cellule terroristiche che agiscono di concerto.

Sabato sera, la polizia ha eseguito una perquisizione in un centro di accoglienza per richiedenti asilo a Solingen con l'aiuto di forze speciali. Un individuo che sarebbe stato apparentemente legato al perpetratore è stato preso in custodia per essere interrogato. Attualmente viene considerato un testimone.

Un 15enne è stato arrestato sabato mattina presto. Il presunto reato a suo carico è quello di non aver denunciato i crimini pianificati.

L'attacco di Solingen ha suscitato indignazione in tutta la Germania. Il Cancelliere Olaf Scholz lo ha descritto come "un crimine orribile". "Non possiamo accettare incidenti del genere nella nostra società e non dobbiamo abituarci ad essi. Dobbiamo procedere con tutta la forza della legge", ha dichiarato il politico SPD durante una visita a Brandeburgo.

