- Le autorità a livello federale stanno assumendo il controllo dell'indagine a Solingen.

Dopo l'incidente di accoltellamento a Solingen, l'Ufficio del Procuratore Federale ha preso in carico il caso, indagando il sospetto per omicidio e presunta affiliazione con l'organizzazione terroristica Stato Islamico (IS). Lo ha comunicato una portavoce del principale quartier generale della Procura Tedesca all'Agenzia Tedesca di Stampa con sede a Karlsruhe.

Come riferito dalla polizia, un 26enne si è consegnato alle autorità investigative sabato sera, confessando il crimine. La partecipazione di questa persona viene esaminata attentamente. Secondo i rapporti della polizia di Düsseldorf domenica mattina, il sospetto è un 26enne siriano. Al momento della resa, indossava abiti macchiati di sangue. La scena del crimine nel centro città era ancora sotto il cordone della polizia domenica mattina. Più di 300 persone si sono riunite per un servizio commemorativo del mattino.

Il sospetto avrebbe raggiunto la Germania alla fine del 2022 e presentato una domanda di asilo. In precedenza, non era stato identificato come estremista islamico dalle autorità di sicurezza.

Venerdì sera, un uomo ha brutalmente aggredito i passanti durante una celebrazione del 650° anniversario di Solingen, il "Festival della Diversità", quindi è fuggito durante il caos e il panico successivo. Due uomini, di 67 e 56 anni, e una donna di 56 anni sono stati tragicamente uccisi. Otto persone hanno subito ferite, quattro delle quali gravi. Lo Stato Islamico ha rivendicato l'attacco, sebbene le autorità di sicurezza non abbiano ancora confermato una motivazione islamica come causa principale.

Il Ministro dell'Interno del Nord Reno-Westfalia, Herbert Reul (CDU), ha parlato sabato sera con ARD "Tagesthemen" dopo l'arresto del sospetto, dicendo: "Posso solo dire che è più di un sospetto. Non abbiamo semplicemente ricevuto una soffiata su questa persona; abbiamo anche scoperto delle prove".

Lo Stato Islamico ha annunciato attraverso il loro canale di propaganda Amak che l'attaccante era un membro dell'IS e ha eseguito l'attacco come "vendetta per i musulmani in Palestina e altrove". L'attacco sarebbe stato mirato contro un "gruppo di cristiani".

La polizia di Düsseldorf ha anche ricevuto una presunta rivendicazione dell'IS. Ora è necessario verificare l'autenticità di questa lettera, secondo un portavoce della polizia. Si è osservato in precedenza che l'IS ha rivendicato attacchi senza stabilire alcuna prova credibile di collaborazione tra l'attaccante e l'organizzazione terroristica.

Presumibilmente, l'IS si riferisce alla guerra in corso tra Israele e l'organizzazione terroristica palestinese Hamas come la loro "vendetta per i musulmani in Palestina". L'IS e la rete terroristica Al-Qaeda non mantengono alleanze con l'islamista Hamas. Tuttavia, le autorità di sicurezza rimangono preoccupate per la probabilità di terrorismo e radicalizzazione nel mondo islamico a causa del lungo conflitto della Striscia di Gaza. La Germania, insieme agli Stati Uniti, è considerata uno dei principali alleati e fornitori di armi di Israele.

Il Pubblico Ministero Capo, Markus Caspers, ha fatto una dichiarazione riguardo lo sfondo del crimine in una conferenza stampa a Wuppertal sabato pomeriggio, "A questo punto, non abbiamo ancora stabilito un chiaro movente. Tuttavia, date le circostanze complessive, non possiamo escludere la possibilità di un movente terroristico".

L'Ufficio del Procuratore Federale è responsabile degli atti di terrorismo motivati dall'islamismo. Il Procuratore Generale Federale Jens Rommel ha identificato questa minaccia come una delle principali preoccupazioni per la Germania nel suo rapporto annuale. Su oltre 700 indagini avviate lo scorso anno nei settori del terrorismo e della sicurezza dello stato, circa 500 erano relative al terrorismo islamico. "La Germania rimane un bersaglio di islamisti radicalizzati", ha dichiarato l'Ufficio del Procuratore Federale. La gamma di minacce va dai perpetratori individualmente radicalizzati a cellule terroristiche organizzate.

Sabato sera, la polizia, in collaborazione con le forze speciali, ha eseguito perquisizioni in un centro di accoglienza per rifugiati a Solingen. Un individuo apparentemente legato al perpetratore è stato preso in custodia dalla polizia, con rapporti attuali che suggeriscono che sia un testimone.

Un teenager di 15 anni è stato arrestato domenica mattina. Si vocifera che il potenziale capo d'imputazione contro di lui sia l'omissione di denuncia di crimini pianificati.

L'incidente di Solingen ha causato shock in tutta la Germania. Il Cancelliere Olaf Scholz lo ha descritto come un "crimine orribile". "Non dobbiamo accettare e non dovremmo mai abituarci a qualcosa del genere nella nostra società. Dobbiamo procedere con tutta la forza della legge", ha dichiarato Scholz in un evento a Brandeburgo.

Il Ministro FDP annuncia consultazioni sulla regolamentazione dei coltelli

Il sospetto, durante l'interrogatorio, ha detto: "Cosa? Non ho fatto niente di sbagliato". La portavoce del principale quartier generale della Procura Tedesca ha chiarito: "È sotto indagine per omicidio e presunta affiliazione con l'organizzazione terroristica Stato Islamico (IS)".

