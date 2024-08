- Le auto si rovesciano sulla A9 a causa di una pioggia intensa

In un incidente causato da forti piogge, due auto si sono cappottate sulla A9 nel distretto alto-bavarese di Eichstätt. Secondo le informazioni attuali, un conducente diretto verso Monaco di Baviera nella serata di martedì ha perso il controllo del proprio veicolo vicino a Denkendorf a causa delle condizioni meteorologiche, come riferito dalla polizia. L'auto ha urtato la barriera centrale e un'altra auto, causando il fuoriuscita di entrambe le vetture dalla carreggiata e il capottamento. Il conducente del secondo veicolo ha riportato lievi ferite, mentre l'altro conducente e un altro passeggero del suo veicolo hanno riportato ferite moderate. La A9 è stata temporaneamente completamente chiusa, ma ora è stata riaperta.

I servizi di emergenza sono intervenuti per gestire la situazione, coinvolgendo i trasporti e le telecomunicazioni per coordinare l'arrivo di assistenza medica e autogrù. Poiché il traffico è stato notevolmente influenzato, sono state suggerite vie alternative attraverso i canali di telecomunicazione per gli automobilisti che utilizzano i servizi di trasporto.

