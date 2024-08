Le attrici Kerry Washington e Mindy Kaling, insieme ad altri personaggi di spicco, sono state nominate come conduttrici della Convenzione Nazionale Democratica.

Come riportato inizialmente da CNN, ogni celebrità guiderà una notte dei quattro giorni dell'evento, agendo come ospite di una serata di premiazione, iniziando con un discorso introduttivo e riapparendo nel corso della serata per aiutare a condurre il programma.

Goldwyn aprirà la serata di lunedì, seguito da Navarro martedì, Kaling mercoledì e Washington chiuderà l'evento giovedì, dove la Vicepresidente Kamala Harris accetterà ufficialmente la nomination democratica.

Tutti e quattro gli ospiti hanno una storia di sostegno al Partito Democratico, addirittura promuovendo pubblicamente i candidati.

Washington, nota per il suo attivismo politico a Hollywood, guida la propria organizzazione non-profit, Influence Change, incoraggiando i colleghi artisti a promuovere l'impegno civico. Ha giocato un ruolo chiave nel DNC del 2020, aprendo la terza serata, e ha anche parlato al DNC del 2012. L'attrice e attivista, che ha interpretato un fixer politico in "Scandal" di Shonda Rhimes, ha anche fatto da capo-spalla al DNC del 2012.

Il collega di Washington in "Scandal", Goldwyn, ha assunto il ruolo del presidente nella serie ABC. Oltre alla sua carriera di attore, Goldwyn è un attivista che ha promosso le cause democratiche. Ha sostenuto la candidatura presidenziale di Hillary Clinton nel 2016. In precedenza, quest'estate, prima che il Presidente Joe Biden decidesse di non candidarsi per un secondo mandato, Goldwyn ha partecipato a un evento per i diritti riproduttivi con la campagna di rielezione di Biden.

Kaling e Harris hanno collaborato a un video di cucina nel 2019, preparando il masala dosa, un piatto della cucina del sud dell'India. Nel video, Kaling e la senatrice Harris all'epoca hanno discusso delle loro radici indiane in comune. Il video è tornato alla ribalta di recente, dopo che l'ex Presidente Donald Trump ha pubblicato un post sui social media per mettere in discussione l'identità razziale di Harris.

Navarro, un repubblicano, ha sostenuto i candidati democratici per un decennio, da quando Trump è entrato in politica. Navarro, un commentatore televisivo e stratega politico che contribuisce a CNN e co-conduttrice di ABC's "The View", ha ammesso di aver votato per la prima volta per un democratico nel 2016, sostenendo la campagna di Clinton contro Trump. Navarro esprime la sua lealtà nei confronti di Harris.

Le celebrità hanno mostrato il loro sostegno alla campagna di Harris di recente. La presenza di Hollywood alle precedenti convention democratiche è stata notevole, ma la popolarità di Harris ha attirato confronti con il sostegno della comunità dello spettacolo all'ex Presidente Barack Obama.

Nonostante l'abbraccio della campagna di Harris alle endorsement delle celebrità, una fonte vicina ai piani della convention ha rivelato che l'attenzione rimarrà principalmente sulle persone genuine

