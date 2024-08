- Le attrezzature per la produzione di biancheria intima provocano disagio tra i rivenditori e provocano un'aggressiva gara di offerte.

Petra Voigt e Johannes Mehl hanno portato qualcosa di unico a "Bares für Rares": una macchinetta distributrice di calzini degli anni '60 mai utilizzata. La coppia di Hilchenbach, vicino Siegen, ha ereditato l'oggetto dall'azienda tessile dei loro genitori, che aveva gestito l'attività di famiglia per tre generazioni.

Detlev Kümmel è impressionato dall'oggetto e lo definisce un "pacchetto completo": la macchina, le chiavi, i manuali di installazione e utilizzo e un foglio informativo - c'è tutto. Kümmel dimostra come funziona la macchina e conclude, "È stato un vero spettacolo". Kümmel identifica il produttore come Helios-Automaten di Baden-Baden. Johannes Mehl spiega che la macchina si trova in perfette condizioni grazie al fatto che non è mai stata utilizzata e che è rimasta in cantina per decenni.

"Bares für Rares": Gli acquirenti impazziscono

Petra e Johannes sperano di vendere il loro oggetto antico per 750 euro, prezzo con cui Detlev Kümmel è d'accordo, valutando l'oggetto tra i 600 e gli 800 euro. Ma l'entusiasmo non si ferma qui. Appena la macchinetta distributrice di calzini viene presentata nella stanza degli acquirenti, l'eccitazione è palpabile. "Finalmente!", esclama Markus Wildhagen, "Aspettavo questo da anni". Si forma subito una folla intorno al dispositivo e tutti giocano con esso.

"State rendendo felici tutti noi uomini", dice Wildhagen a Petra e Johannes mentre entrano nella stanza degli acquirenti. Susanne Steiger lo corregge dicendo, "Rendete felice anche me", e Esther Ollick mostra interesse.

Jan Čížek apre l'asta a 100 euro. Ma il prezzo sale rapidamente. Tutti e cinque gli acquirenti partecipano all'asta, superando il valore stimato. Addirittura raggiungendo la cifra a quattro zeri: la macchinetta distributrice di calzini viene venduta per 1600 euro, con Markus Wildhagen che la acquista per quella cifra.

"Pazzesco", commentano in seguito Petra e Johannes, raggiante di gioia per il guadagno.

