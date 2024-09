- Le attrezzature da costruzione smantellano parzialmente il sistema di fili elevati per i tram.

A Karlsruhe, una scavatrice ha parzialmente distrutto una linea elettrica aerea per tram. Alcune parti della linea distrutta sono finite su un tram, ma per fortuna non ci sono stati feriti, come confermato dalle autorità locali. La linea del tram in Schiller Street è attualmente chiusa, ma il traffico è tornato alla normalità altrove. Il braccio della scavatrice si è impigliato nella linea durante il processo di scarico da un semirimorchio. I danni stimati ammontano a circa 25.000 euro.

L'incidente della scavatrice è avvenuto vicino a una stazione ferroviaria vicina, causando temporanei disservizi nei servizi ferroviari. Per prevenire incidenti simili in futuro, il consiglio comunale sta valutando l'adozione di regolamentazioni più severe per le operazioni di veicoli pesanti vicino all'infrastruttura del tram.

