Le attività professionali di un professionista possono costargli un posto nella squadra nazionale.

Al-Ittihad contro Ajax Amsterdam, Arabia Saudita contro Olanda. Steven Bergwijn opta per un trasferimento nel deserto. Di conseguenza, dice addio alla nazionale. L'allenatore Ronald Koeman è colto di sorpresa e liquida il 26enne.

Il trasferimento in Arabia Saudita porta a Steven Bergwijn guadagni sostanziosi, ma a costo della sua carriera con la nazionale olandese di calcio. In una conferenza stampa, Koeman ha dichiarato, come riportato dal "Telegraaf", che "ha praticamente chiuso il libro su di lui" e si è sorpreso della decisione di Bergwijn.

"Avrebbe dovuto prevedere la mia reazione. Steven Bergwijn sta andando in Arabia Saudita a 26 anni. Non c'è dubbio che non abbia nulla a che fare con le ambizioni sportive", ha detto Koeman: "Alla sua età, l'esperienza sportiva dovrebbe essere il fattore decisivo, non i guadagni finanziari".

Il lunedì, Bergwijn, giocatore della nazionale olandese per 35 volte, è passato da Ajax Amsterdam ad Al-Ittihad per circa 21 milioni di euro. Il club aveva precedentemente firmato Mousa Diaby dal Bayer Leverkusen, che era stato precedentemente con Aston Villa, per una cifra astronomica di 60 milioni. Bergwijn aveva perso il suo posto da titolare all'Ajax. Il direttore tecnico Alex Kroes aveva confermato che Bergwijn "non ha fatto mistero della sua intenzione di passare se fosse arrivata un'offerta decente dall'estero".

"Non avrei fatto quella scelta"

Bergwijn ha esordito nella nazionale nel 2018. Ha fatto parte della squadra per il Mondiale del 2022 e l'Europeo del 2024. Ha giocato titolare per i Paesi Bassi negli ottavi e nei quarti di finale. Koeman non ha selezionato Bergwijn per le prossime partite della Nations League. "Non poteva Bergwijn rimanere all'Ajax invece?" si è chiesto Koeman: "Sono piuttosto sicuro che offrono anche salari attraenti. Alla sua età, non avrei fatto quella scelta".

Koeman guarda in modo diverso alle circostanze che circondano Georginio Wijnaldum, che gioca anche in Arabia Saudita - all'Al-Ettifaq. Ha nominato Wijnaldum, che è passato in settembre 2023, nella squadra per l'Europeo nonostante il trasferimento. Wijnaldum è andato in Arabia Saudita per cercare più tempo di gioco dopo essere caduto in disgrazia al Paris Saint-Germain.

I Paesi Bassi, che hanno perso contro l'Inghilterra in semifinale all'Europeo in Germania, inizieranno la loro nuova campagna della Nations League sabato a Eindhoven contro la Bosnia ed Erzegovina. Tre giorni dopo, la squadra olandese affronterà la Germania ad Amsterdam.

