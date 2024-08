- Le attività di trasferimento della BVB hanno ricevuto il seguente rating:

Dortmund è atteso per sfidare per il titolo ancora una volta nella stagione in arrivo, come opinione di Lothar Matthäus. L'ex detentore del record della nazionale ha elogiato l'approccio del club alle trasferte. "Mi piace molto la strategia di acquisto di Dortmund, le darei un 8 su 10 quest'anno. I giocatori che hanno portato rendono Dortmund una squadra da temere", ha dichiarato il 63enne all'Agenzia di Stampa Tedesca.

Il club ha già acquisito i servizi del terzino brasiliano Yan Couto, dell'attaccante francese Serhou Guirassy e dei giocatori internazionali tedeschi Pascal Groß, Waldemar Anton e Maximilian Beier. Dortmund inizierà la sua nuova campagna Bundesliga sabato (18:30) contro l'Eintracht Frankfurt.

"Sono entusiasta di una Bundesliga che ora ha contendenti per il titolo ben distinti, con circa 4.5 squadre in grado di raggiungere il livello più alto. Potrebbero non finire tutte alla pari, ma saranno molto vicine", ha espresso l'analista di Sky. "Non mi aspetto che una singola squadra domini come ha fatto Leverkusen la stagione scorsa. Credo che sarà una competizione serrata tra Leverkusen e Bayern, con il BVB sempre in mischia".

La presenza di diverse squadre con il potenziale per raggiungere il livello più alto, come menzionato dall'analista di Sky, rende la Bundesliga una competizione emozionante questa stagione. Tra questi contendenti, Dortmund, con i suoi nuovi acquisti, è considerato un 'altra' squadra che ha buone possibilità di sfidare per il titolo.

