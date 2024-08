- Le attività di traffico illegale dovrebbero aumentare significativamente entro il 2023.

Germania: Aumento dei casi di traffico di esseri umani nel 2023

Le autorità tedesche hanno registrato un aumento significativo dei casi di traffico di esseri umani nel 2023. Sono stati segnalati circa 7.920 casi, con un aumento del 60% rispetto all'anno precedente, secondo quanto riferito dall'Ufficio federale di polizia criminale (BKA) con sede a Wiesbaden.

Il numero di potenziali responsabili è aumentato di circa il 25% a 4.404 individui. I principali sospetti in questi casi di contrabbando provenivano da Siria, Germania, Turchia e Ucraina.

Gli investigatori hanno espresso preoccupazione per l'aumento del numero di persone trasportate in container, che potrebbe mettere a rischio la loro vita. Secondo il BKA, i furgoncini erano spesso utilizzati a tale scopo a causa della loro facile affittabilità e dell'assenza di un requisito di patente specializzata.

Questi viaggi comportavano rischi di esaurimento di ossigeno o acqua, ipotermia o lesioni da incidenti. Il numero medio di persone trovate nell'area di carico di un piccolo furgone in Germania è passato da dieci a diciannove tra il 2022 e il 2023, secondo il rapporto sulla situazione del traffico di esseri umani in Germania pubblicato dalla polizia federale.

I gruppi di contrabbando hanno mostrato un crescente disprezzo per la sicurezza delle persone che trasportavano, nonché dei passanti e degli agenti di polizia, per evitare di essere scoperti, secondo il BKA. "Il veicolo di contrabbando viene utilizzato senza alcuna considerazione per i passeggeri o per gli altri utenti della strada come mezzo di fuga", ha osservato il BKA.

Sono stati documentati almeno 200 tentativi di fuga in Germania nel 2023 relativi al contrabbando in container, con un incidente ogni quattro casi.

Pattugliamenti illegali

L'immigrazione illegale in Germania è aumentata nel 2023. Secondo il BKA, sulla base dei dati di crimine della polizia, l'autorità ha arrestato 266.224 sospetti per ingresso e residenza illegali nell'anno precedente, con un aumento del 33,4% rispetto all'anno precedente. I principali paesi di origine erano la Siria (54.207 individui), la Turchia (35.732 individui) e l'Afghanistan (35.370 individui).

Il numero di attraversamenti illegali di frontiera da parte dei migranti al confine tedesco è diminuito del 7% nel primo semestre del 2024 rispetto all'anno precedente, secondo la Polizia federale alla fine di luglio. Il ministro dell'Interno tedesco Nancy Faeser (SPD) ha ordinato controlli di frontiera fissi alla Polonia, alla Repubblica Ceca e alla Svizzera a metà ottobre dell'anno precedente e li ha subsequently estesi più volte. Tuttavia, le statistiche del primo semestre forniscono un'analisi limitata a causa della mancanza del trend annuale completo.

Principali canali di contrabbando

Secondo le osservazioni del BKA, le rotte del contrabbando sono cambiate nel 2023. Rispetto all'anno precedente, c'è stato un aumento dei passaggi di frontiera attraverso i confini esterni dell'UE/Schengen attraverso la rotta del Mediterraneo centrale verso l'Italia e la rotta del Mediterraneo orientale verso la Grecia. Tuttavia, i passaggi di frontiera lungo la rotta dei Balcani occidentali (ad esempio, attraverso l'Albania) e la rotta orientale (ad esempio, attraverso la Russia verso la Polonia) sono diminuiti.

Per la comunicazione del contrabbando, i servizi di messaggistica come Telegram e WhatsApp sono stati prevalentemente utilizzati, secondo il BKA. Inoltre, le organizzazioni di contrabbando hanno utilizzato piattaforme di social media come Facebook, Instagram e TikTok per pubblicizzare i loro servizi pubblicando video promozionali brevi e reclutando autisti attraverso le stesse piattaforme.

