Le aspirazioni di Van Aert per la Vuelta stanno crollando sul precipizio.

Durante la Vuelta a España, il giovane prodigio belga del ciclismo Wout van Aert ha trasformato la competizione in un trionfo per la sua disciplina. A 29 anni, ha conquistato sia la classifica a punti che quella a sprint durante le ultime settimane del tour, dopo aver vinto tre tappe in precedenza. Purtroppo, tutte queste ambizioni sono state stroncate in una curva pericolosa e bagnata a 50 chilometri dalla fine della 16ª tappa.

Van Aert, che faceva parte di un gruppo di fuggitivi, ha perso l'equilibrio sulla strada scivolosa, finendo contro un muro di rocce. Nonostante sia riuscito a montare una bicicletta di riserva, con il ginocchio sanguinante e dolorante, è stato costretto a fermarsi di nuovo poco dopo, cercando rifugio nella sua auto di squadra.

Questa sfortuna ha posto fine alle sue aspirazioni di concludere il último grande giro dell'anno come miglior sprinter. Prima dell'incidente, van Aert aveva vinto tre tappe nella sua gara nazionale e le sue possibilità di raggiungere Madrid come miglior punteggio sembravano promettenti. Era anche stato acclamato come leader della classifica della montagna.

Roglic si aggrappa alla maglia rossa per un filo

Il sfortunato van Aert ha subito un secondo incidente grave nell'anno. In marzo, ha subito un incidente a alta velocità nella classica belga Dwars door Vlaanderen, con la conseguenza di una frattura alla clavicola, allo sterno e a diverse costole. Questo ha compromesso la sua partecipazione a Parigi-Roubaix e al Giro d'Italia, mettendo fine alle sue speranze. Tuttavia, durante il Tour de France, ha conquistato la medaglia di bronzo nella cronometro olimpica.

Resta ancora da vedere se potrà partecipare ai Campionati Europei di Strada del suo paese, il Belgio, la prossima settimana, o ai Campionati del Mondo in Svizzera qualche giorno dopo.

Il passo falso di van Aert nella 16ª tappa, che si è conclusa a Lagos de Covadonga dopo 181,5 chilometri di pioggia e nebbia, ha portato il ciclista spagnolo Marc Soler alla vittoria della tappa. Ben O'Connor, dell'Australia, ha mantenuto la maglia rossa come leader della classifica generale, nonostante il suo vantaggio in diminuzione rispetto al secondo classificato Primoz Roglic, la stella slovena di 34 anni e favorito, che lo seguiva a soli cinque secondi di distanza. Sfortunatamente, il suo compagno di squadra Florian Lipowitz, di Ulm, è scivolato dalla sesta alla nona posizione nella classifica generale e ha perso la maglia bianca per il miglior giovane ciclista a favore del ciclista spagnolo Carlos Rodriguez.

