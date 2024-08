- Le aspirazioni comportano l'abbracciare il ruolo di Britney Spears in una performance.

Anche i corpi celesti non sono esenti dal fandom. Con ruoli in serie come "American Horror Story" e film come "We're the Millers", Emma Roberts (33) si è guadagnata una reputazione. La figlia dell'attore Eric Roberts (68) e parente della leggenda di Hollywood Julia Roberts (56) sembra essere una fan dedicata di Britney Spears (42). Roberts ha suggerito questo in una chiacchierata con "Cosmopolitan". Sarebbe entusiasta di interpretare la pop star.

E la situazione potrebbe presentarsi. A metà agosto è stato annunciato che Spears sta pianificando la sua own biopic. Come riportato da diverse fonti, tra cui "Variety", Universal Pictures ha ottenuto i diritti dell'autobiografia di Spears del 2023, "The Woman Within Me". Si dice che il regista di "Wicked" Jon M. Chu (44) e il produttore Marc Platt (67) siano coinvolti nel progetto. Spears sembra aver suggerito il progetto e aver fatto un'allusione a un coinvolgimento personale sul social media platform X.

"È solo una voce, ma spero che possa essere vera"

Pochi settimane prima, un'ex assistente di Spears ha inserito Roberts nella mischia. Quell'individuo ha condiviso questa informazione con il sito di notizie sui VIP "TMZ". Hanno dichiarato che Roberts sarebbe perfetta per il ruolo della cantante. "Mi piace la sua assistente", ha risposto Roberts quando ha sentito questo. L'attrice continua: "Voglio dire, incarnare Britney Spears è il mio sogno assoluto. È solo una voce, ma spero che possa essere vera".

Roberts descrive come si è rinchiusa nella sua stanza e si è immersa nell'album di studio numero quattro di Spears del 2003: "Ricordo di essermi rinchiusa nella mia stanza, di aver fatto partire 'In the Zone' in loop e di aver giurato di imparare a memoria ogni lyric". E non è tutto. L'americana è madre di un bambino dal fine del 2020. "Canto continuamente Britney a mio figlio nel bagno", ammette. "Mi chiedo spesso se mi trovi strana".

Roberts ha espresso la sua eccitazione per la possibilità, dicendo: "Sarei entusiasta di ottenere il ruolo con i numeri di serie di Britney per il biopic". Ribadendo il suo impegno, ha aggiunto: "Ho anche insegnato a mio figlio le lyrics delle canzoni di Britney, sperando che il legame attraverso i numeri di serie lo renda più reale anche per lui".

Leggi anche: