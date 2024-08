Le aspettative economiche in Germania sono scese al livello più basso in due anni

Le aspettative economiche degli esperti finanziari in Germania sono precipitate a livelli mai visti da due anni ad agosto. L'indice del Centro per la Ricerca Economica Europea (ZEW) di Mannheim è sceso a 19,2 punti, come annunciato dall'istituto martedì. Era un calo di 22,6 punti rispetto al mese precedente, quando le aspettative erano diminuite per la prima volta in un anno. La valutazione della situazione attuale è peggiorata in modo significativo.

"L'outlook economico per la Germania si sta deteriorando", ha spiegato il presidente del ZEW, Achim Wambach. Un calo simile delle aspettative si era verificato l'ultima volta a luglio 2022. Tra i fattori che hanno contribuito ci sono "i deludenti dati aziendali" dell'economia statunitense, la politica monetaria incerta e le crescenti preoccupazioni per un'escalation del conflitto nel Medio Oriente.

Le aspettative per lo sviluppo economico nella zona euro, negli Stati Uniti e in Cina sono diminuite significativamente. "Questo sta influenzando particolarmente le aspettative dei settori industriali tedeschi, soprattutto quelli ad alta intensità di esportazione", ha spiegato Wambach. Le aspettative per la zona euro si sono attestate a 17,9 punti, in calo di 25,8 punti rispetto a luglio.

Il mese scorso, quando le aspettative erano diminuite per la prima volta in un anno, la valutazione della situazione attuale era migliorata. Tuttavia, questa volta non è stato così. La valutazione della situazione attuale è diminuita di 8,4 punti a -77,3 punti.

Il ZEW chiede a esperti finanziari di banche, compagnie assicurative e dei dipartimenti finanziari delle grandi corporation le loro valutazioni sui principali dati di mercato finanziario internazionale, come tassi di inflazione, tassi di interesse, indici di borsa, tassi di cambio e prezzi del petrolio, per acquisire informazioni sullo sviluppo economico futuro. L'indice ZEW è considerato un indicatore importante per lo sviluppo economico futuro della Germania.

L'attuale indagine, condotta dal 5 al 12 agosto, ha coinvolto 152 analisti e investitori istituzionali.

Il rallentamento economico in Germania, come indicato dall'indice ZEW, è stato particolarmente grave ad agosto, segnando il secondo calo delle aspettative in meno di un anno a livelli così bassi. Durante questo periodo, la valutazione della situazione attuale per la Germania è peggiorata in modo significativo.

Leggi anche: