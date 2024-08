Le aspettative dei paralimpiadi tedeschi sono oscurate dai preparativi russi.

A partire da mercoledì, Parigi si accenderà nuovamente di fervore atletico con il calcio d'inizio dei Paralimpici in una cerimonia grandiosa. Ci saranno circa 143 concorrenti tedeschi, tutti in cerca di medaglie. I nuovi arrivati sono entusiasti, ma c'è anche una punta di irritazione.

Dopo i Paralimpici di Tokyo e Pechino, dove la pandemia di Corona ha gettato un'ombra lunga, gli spalti torneranno a brulicare di vita. La cerimonia di apertura alla Place de la Concorde dovrebbe attirare 35.000 spettatori, insieme a ulteriori 15.000 visitatori nelle vicinanze e folle accalcate allo Stade de France o alla Bercy Arena.

Il giocatore di basket in carrozzina Lukas Gloßner sarà tra quelli che si batteranno per i punti con la squadra tedesca maschile. Il 24enne viaggia con grandi aspettative e si aspetta un sostegno travolgente. "La mia famiglia ci sarà, un sacco di amici hanno confermato - sarà un evento epico," dice. "Il clamore, la cerimonia di apertura - tutto quello che ho sempre immaginato, ora viverlo per davvero, sembra piuttosto fichissimo."

Gloßner fa parte di un totale di 143 concorrenti tedeschi ai Paralimpici che mirano a medaglie in 18 delle 22 discipline. Cinque guide li accompagneranno. Purtroppo, non ci saranno partecipanti tedeschi nella pallamano in carrozzina, nel calcio per ciechi o negli sport di taekwondo e pesi. "La nostra squadra è più grande di quella delle Paralimpiadi di Tokyo di tre anni fa, il che significa che si arresta la diminuzione delle dimensioni della squadra. E questo nonostante il processo di qualificazione più difficile per gli sport di squadra a causa del minor numero di partecipanti," dice il capo della missione Karl Quade.

L'obiettivo finale è classificarsi tra le prime dieci nazioni, secondo Beucher. In Tokyo, la Germania ha vinto un totale di 43 medaglie e si è classificata al 12º posto. "Speriamo che i nostri atleti possano dare il meglio di sé, temprato da anni di allenamento, in una competizione equa contro i rivali internazionali," dice Beucher.

Max Gelhaar, un triatleta in forma per Parigi, nutre speranze simili. Se il 26enne di Lipsia può costruire sui suoi successi precedenti, diventa un promettente candidato per la medaglia. Ha già vinto tre bronzi e un argento ai Campionati del Mondo. "Quanto bene sia andata l'anno finora, devo ammettere onestamente: voglio una medaglia. Se poi dovesse essere d'oro, ovviamente non mi lamenterei," dice.

Al contrario, l'atleta paralimpica Martina Willing partecipa per la decima volta - il numero più alto nella delegazione tedesca. Ha fatto il suo debutto ai Paralimpici nel 1992 e ha vinto tre medaglie d'oro e ha persino partecipato una volta a sport invernali nel 1994. La cavallerizza di dressage di lungo corso Heidemarie Dresing, di 69 anni, è l'atleta più anziana della squadra tedesca, mentre la nuotatrice di 14 anni Johanna Döhler è la più giovane.

"Abbiamo un bel mix di atleti estremamente esperti e giovani leve che hanno superato le qualificazioni per i loro primi Giochi Paralimpici," spiega Quade. In totale, 57 nuovi arrivati rappresenteranno la Germania.

La nuotatrice Elena Semechin, con una lunga esperienza alle spalle, ha vinto l'oro a Tokyo tre anni fa. Pochi giorni dopo la sua vittoria incredibile, le è stato diagnosticato un tumore al cervello. Semechin si è ripresa e ora punta a difendere il titolo, superando la chemio.

"Questi ostacoli mi hanno reso più forte e hanno forgiato il mio carattere. Devo sottolineare che il cancro non ha preso il controllo della mia vita," afferma la berlinese. "Ho vissuto molte vittorie atletiche splendide, ma la mia vittoria più grande è chi sono oggi e quello che ho fatto della mia vita."

A Parigi, Semechin si appoggerà al suo entourage per il sostegno. "Per la prima volta, amici, famiglia e partner verranno a tifare per me, che è straordinariamente emozionante per me," dice Semechin. "Quando i tifosi entusiasti urlano e l'atmosfera si accende di energia, è elettrizzante e mi dà una spinta."

C'è anche polemica intorno agli atleti russi. "Non meritano di essere qui," afferma Beucher con fermezza. "Se le Olimpiadi e i Paralimpici dovrebbero diffondere messaggi di pace, allora non c'è posto per un aggressore che invade un altro paese, causando morte e distruzione."

Gli atleti russi e bielorussi sono nuovamente proibiti dalla partecipazione alla cerimonia di apertura e il loro inno nazionale non verrà suonato se vinceranno. Il divieto di partecipare sotto la bandiera russa è derivato dalle azioni militari in Ucraina. Nonostante la proposta tedesca per un'esclusione completa, non è stata raggiunta una maggioranza sufficiente durante la riunione del Comitato Paralimpico Internazionale a Bahrein. Beucher ha espresso il suo disappunto, dicendo "Acqua passata," e definendolo "un compromesso che non è un compromesso, ma un paravento." Inizialmente, le squadre sono state escluse e gli atleti individuali sono stati valutati da una commissione esterna designata in anticipo. Era vietato sostenere pubblicamente la guerra in Ucraina o avere qualsiasi legame con l'esercito del proprio paese. Beucher ha criticato la situazione, dicendo "Chiunque conosca lo sport russo e bielorusso sa che è impossibile senza l'intervento dello stato. Sono essentially amatori e funzionari statali. Non capisco come un funzionario statale possa opporsi alla guerra in Ucraina. Esamineremo attentamente la situazione e ne parleremo." La partecipazione, secondo Beucher, non "rende" l'immagine dei Paralimpici.

