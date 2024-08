- Le aspettative al dettaglio continuano a diminuire.

Le prospettive imprenditoriali del settore retail si sono significativamente deteriorate. L'indice Ifo per questo settore è passato da -19,5 punti a giugno a -25,4 punti a luglio. I dettaglianti attualmente valutano la loro situazione attuale con maggiore cautela e la loro ottimismo per il resto dell'anno è ulteriormente diminuito. "Un aumento significativo degli affari nel corso del semestre in corso è ora meno probabile", afferma l'esperto Ifo Patrick Höppner. Per il secondo trimestre, il 54% dei dettaglianti menziona la domanda insufficiente. I venditori di biciclette, i negozi di abbigliamento, i negozi di mobili e i fornitori di arredamento domestico considerano la loro situazione attuale particolarmente sotto pressione. I venditori di elettrodomestici e gli store di elettronica, nonché le farmacie, segnalano una tendenza sfavorevole nel loro business. Anche il settore della grande distribuzione alimentare e i concessionari auto esprimono meno soddisfazione. In generale, il settore retail prevede di ridurre i propri fabbisogni di personale, aggiunge Höppner.

