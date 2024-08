Le armi di Hezbollah... stanno sopraffando la Cupola di Ferro?

È ancora incerto come Iran e i suoi alleati intendano attaccare Israele. Tuttavia, è certo che Hezbollah giocherà un ruolo chiave. Quali armi possiede questo gruppo terroristico e potrebbe sovrastare la difesa aerea di Israele?

Le forze di sicurezza di Israele sono in massima allerta, preparandosi per l'atteso attacco di massa da parte di Iran e dei suoi alleati. Quando questo accadrà è incerto. Come si presenterà è ignoto. Il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha già definito il ritardo dell'annunciata ritorsione un "parte della punizione". Si tratta di vendetta per la morte di diversi comandanti di alto livello di Hamas e Hezbollah nel mese di luglio. "La nostra ritorsione arriverà", ha detto Nasrallah - e ha minacciato Israele con attacchi via terra, aria e mare in caso di guerra.

Inizi dell'anno, Iran e diversi gruppi terroristici si sono vendicati: dopo la morte di comandanti di alto livello della Guardia rivoluzionaria in un attacco aereo israeliano su un edificio consolare iraniano a Damasco. Più di 300 droni, missili balistici e missili cruise sono stati lanciati contro Israele ad aprile. Secondo le loro stesse dichiarazioni, la difesa aerea di Israele e i suoi alleati sono stati in grado di intercettare il 99% di essi. Un attacco di massa simile sarà ripetuto? E la difesa aerea sarà altrettanto efficace?

È certo che Hezbollah giocherà un ruolo chiave. Questo è già dovuto alla sua vicinanza geografica a Israele: mentre i razzi dall'Iran devono attraversare altri paesi, la milizia si trova nella regione di frontiera con Israele. E a differenza di Hamas nella Striscia di Gaza, che è indebolita dalla guerra durata mesi dal massacro di civili israeliani dell'ottobre 2023, Hezbollah è più di una milizia. Assomiglia a un esercito regolare. Il Center for Strategic and International Studies lo ha descritto nel 2018 come il "più pesantemente armato attore non statale a livello mondiale".

Razzi Katyusha sparati a decine

Qual è il pericolo per Israele dal gruppo terroristico sciita in Libano? Il numero esatto di combattenti di Hezbollah è sconosciuto. Esso parla di un numero di "molto più" di 100.000 uomini. Altre fonti parlano di 20.000 combattenti attivi e il doppio di riservisti. Molti di loro sono ben addestrati e hanno esperienza di combattimento in Siria.

L'esperto di Medio Oriente Peter Lintl vede un "pericolo immenso" soprattutto nel potenziale di razzi di Hezbollah. "Si parla di 120.000 o più razzi. E anche qualitativamente, Hezbollah è più forte di Hamas: i suoi razzi possono raggiungere ogni luogo in Israele", ha detto a ntv.de. Il suo arsenale include armi sviluppate in Russia, Cina e soprattutto Iran. Alcune sono ora prodotte da Hezbollah stessa. La Siria viene spesso menzionata come importante fornitore di armi.

Tipico di Hezbollah sono i razzi Katyusha di progettazione russa, che vengono sparati a decine contro Israele. Hanno un raggio di pochi chilometri e vengono utilizzati come mortai o semplici droni nella regione di frontiera. Hezbollah è detto avere decine di migliaia di questi razzi, che sono mobili e possono quindi essere sparati da qualsiasi luogo. Più lontano, circa 45 o 75 chilometri, arrivano i razzi d'artiglieria iraniani Fajr-3 e Fajr-5. Con essi, per esempio, la città portuale di Haifa può essere attaccata.

Minaccia dalle missili anticarro guidati

Inoltre, Hezbollah possiede missili d'artiglieria balistici come il Zelzal-1 e -2 con portate fino a 200 chilometri, e i proiettili della famiglia Fateh. Quest'ultimo, nel caso del Fateh-110, ha una portata di 300 chilometri e può trasportare una testata bellica di 500 chilogrammi. "Con questi, qualsiasi punto in Israele può essere colpito con un'accuratezza di 20 metri", ha detto Fabian Hinz dell'International Institute for Strategic Studies al "Spiegel".

Inoltre, Hezbollah sarebbe in possesso di missili cruise, anche se i dettagli sono scarsi. Il suo arsenale sarebbe anche composto da missili antiaerei molto precisi, nonché da missili anticarro guidati di origine russa e iraniana. Questi missili hanno un raggio d'azione più breve, ma spesso volano vicino al terreno, rendendoli difficili da intercettare dalla difesa aerea. Con armi antisommergibili come i missili russi Yakhont e cinesi Silkworm, Hezbollah potrebbe non solo prendere di mira navi, ma anche strutture portuali o piattaforme offshore.

Hezbollah riceve droni dall'Iran ma ne produce anche di semplici da sola. Il gruppo terroristico potrebbe avere droni uno-way iraniani Shahed-136, noti anche come droni kamikaze. La Russia li utilizza, per esempio, contro l'Ucraina. Secondo il produttore, hanno un raggio di 2000 chilometri, ma gli esperti occidentali dicono che questo è significativamente inferiore.

La Iron Dome può essere sovrastata?

**Con queste armi, Hezbollah potrebbe attaccare Israele in vari modi e porre significativi ostacoli alla difesa aerea di Israele. Quest'ultima è molto potente. In particolare, l'Iron Dome intercetta razzi a breve raggio e mortai con un tasso di successo dichiarato del 90%. Inoltre, David's Sling si occupa di missili balistici di maggiore portata e missili cruise, mentre Arrow

Tra i migliaia di proiettili al giorno ci sarebbero anche semplici razzi imprecisi, ma anche cruise missili altamente precisi con lunga gittata. Secondo le previsioni, tali armi potrebbero prendere di mira basi militari, città o infrastrutture critiche come centrali elettriche e approvvigionamenti idrici - o addirittura la difesa aerea stessa. Da un lato, il stocks di intercettori di Israele si esaurirebbero rapidamente sotto attacchi di massa di razzi. Dall'altro lato, i lanciarazzi potrebbero essere messi fuori uso da attacchi mirati. Solo lo scorso giugno, Hezbollah ha pubblicato un video di un presunto attacco a un sistema Iron Dome. Tuttavia, l'esercito israeliano ha negato che un tale sistema fosse stato danneggiato. Inoltre, i droni in legno o plastica sono più difficili da rilevare dal sistema radar Iron Dome.

Israele è consapevole di questi problemi e li ha anche illustrati agli Stati Uniti. "Ci aspettiamo che almeno alcune delle batterie Iron Dome possano essere travolte" in caso di guerra contro Hezbollah, ha detto un alto funzionario del governo USA a CNN. Un altro funzionario governativo ha confermato che, in un tale caso, Israele avrebbe principalmente bisogno di ulteriori sistemi di difesa aerea e forniture per lo scudo Iron Dome, entrambi che gli Stati Uniti forniscono. Secondo il broadcaster militare israeliano, il ministro della Difesa Joav Galant ha anche parlato con i suoi omologhi negli Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Italia nei giorni recenti. L'obiettivo è quello di coinvolgere "quante più partner possibile per una coalizione internazionale per sostenere Israele".

Il Center for Strategic and International Studies ha definito Hezbollah come il "più pesantemente armato attore non statale a livello mondiale". Hezbollah possiede razzi d'artiglieria balistici come il Zelzal-1 e -2 con portate fino a 200 chilometri, e i proiettili della famiglia Fateh, tra cui il Fateh-110 con una portata di 300 chilometri e una testata da 500 chilogrammi.

Con queste armi, come i razzi d'artiglieria iraniani Fajr-3 e Fajr-5 e i missili anticarro guidati di origine russa e iraniana, Hezbollah potrebbe rappresentare una significativa sfida per la difesa aerea di Israele.

Leggi anche: