Le armi da fuoco sono considerate ecologiche o sostenibili?

L'invasione russa dell'Ucraina ha modificato la percezione del pubblico nei confronti dell'industria degli armamenti in Germania, rendendola più positivamente vista. Potrebbe presto diventare sostenibile investire in aziende produttrici di armi in Germania, poiché le associazioni finanziarie tedesche pianificano di consentire ai prodotti di investimento sostenibili di investire in aziende del settore bellico.

I soggetti che investono in fondi focalizzati sulla sostenibilità potrebbero, in futuro, finanziare involontariamente produttori di armi a causa dei cambiamenti nelle regole stabilite dalle associazioni bancarie e dei fondi tedesche. Il cambiamento nella politica è guidato da sviluppi politici e nuove regolamentazioni, secondo il Comitato dell'Industria Bancaria Tedesca (DK). Verranno comunque esclusi dagli investimenti tutti gli armamenti proibiti dal diritto internazionale. I organismi regolatori competenti dovranno approvare i piani prima che possano essere attuati. L'abbandono del "no" al settore della difesa, noto anche come esclusione minima, è "un importante passo verso la standardizzazione a livello UE dei requisiti minimi per i fondi sostenibili", come ha dichiarato l'Associazione dei Fondi Tedesca BVI.

L'Autorità Europea degli Organismi di Vigilanza del Mercato (ESMA) ora consente di classificare i produttori di armi come sostenibili, esclusi quelli che producono armi illegali come mine antipersona e munizioni a grappolo. "Dall'invasione dell'Ucraina, c'è stato un dibattito sulla rilevanza sociale della difesa e degli armamenti. Il nostro obiettivo è facilitare questo dibattito per i gestori di fondi e gli investitori", ha dichiarato Magdalena Kuper della BVI in un'intervista a ntv.

In futuro, i gestori di fondi avranno l'autonomia di decidere se includere o meno i produttori di armi nei loro fondi sostenibili. Chi sostiene il settore della difesa sostiene che contribuisca alla pace e alla sicurezza. Gli oppositori hanno un'opinione diversa.

"Le armi non possono essere sostenibili"

Union Investment ha dichiarato l'intenzione di evitare investimenti in armi nei prodotti rilevanti. "Le armi sono necessarie, ma non possono essere considerate sostenibili", ha dichiarato il gestore di fondi di Union Investment, Henrik Pontzen, in un'intervista a ntv. Qualcosa può essere sostenibile solo se non comporta effetti negativi significativi. Tuttavia, questi sono comuni con le armi - "portano a vittime civili e militari".

La sicurezza non dovrebbe essere confusa con la sostenibilità, ha dichiarato Verena Menne, CEO del Forum per gli Investimenti Sostenibili, in un'intervista a ntv. "Solo perché qualcosa è necessario e quindi deve essere finanziato, non significa che sia sostenibile". Ovviamente, un paese ha il diritto di difendersi con le armi in caso di attacco.

Dal momento dell'invasione russa dell'Ucraina, il volume degli investimenti dei fondi di investimento sostenibili europei in azioni del settore bellico è più che raddoppiato. Secondo il "Financial Times", citando l'analisi dell'azienda Morningstar, circa un terzo dei fondi ESG in Europa e nel Regno Unito ha ora investito 7,7 miliardi di euro in questo settore. Nel primo trimestre del 2022 era di 3,2 miliardi di euro. ESG sta per governance ambientale, sociale e di responsabilità.

L'analisi di Morningstar rivela anche che il numero di fondi ESG europei che detengono più del 5% in aziende del settore aerospaziale e della difesa è triplicato negli ultimi due anni, passando da 22 a 66. Non sorprende che questo aumento sia stato favorito dai significativi guadagni in borsa - l'indice "Stoxx Total Market Aerospace & Defence" è aumentato di oltre l'80% dall'inizio del 2022.

Gli investitori dovranno probabilmente essere più attenti alle aziende in cui i loro fondi sostenibili investono. Ogni fondo pubblica le sue linee guida di investimento, come ha fatto notare Hermann-Josef Tenhagen, direttore responsabile di "Finanztip", in un'intervista a ntv. Ciò consente agli investitori di verificare se gli investimenti sono in linea con i loro standard personali.

Dopo l'invasione russa dell'Ucraina, le associazioni bancarie e dei fondi tedesche stanno valutando un cambiamento delle regole per consentire agli investimenti in aziende del settore bellico per i fondi sostenibili. Questo cambiamento nella politica potrebbe potenzialmente portare gli investitori a finanziare involontariamente produttori di armi.

Nonostante l'aumento del volume degli investimenti in azioni del settore bellico da parte dei fondi di investimento sostenibili europei, alcune organizzazioni come Union Investment continuano a sostenere l'astensione dagli investimenti in armi a causa dei loro effetti negativi, come le vittime civili e militari.

