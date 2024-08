- Le aree urbane del nord e le amministrazioni locali continuano a soffrire di difficoltà finanziarie.

Il debito dei comuni del Nord continua a crescere. Gli obblighi finanziari dei corpi e delle associazioni municipali dello Schleswig-Holstein, principalmente contratti con banche e cooperative di credito, sono aumentati di 183 milioni di euro o del 4,5% raggiungendo la cifra record di 4,2 miliardi di euro nel 2023, secondo le statistiche del Nord.

Questi dati si riferiscono alla situazione finanziaria principale dei comuni, specificamente al loro bilancio. Non sono inclusi bilanci extra e istituzioni pubbliche, come ospedali municipali e fornitori di energia.

I comuni distrettuali hanno registrato un aumento del 7,9% del debito, mentre le amministrazioni distrettuali hanno registrato un aumento del 5,5%. In modo positivo, gli uffici amministrativi sono riusciti a ridurre il loro debito del 0,2%.

Il debito collettivo delle città indipendenti è diminuito del 2.6%. Flensburg (in calo del 10,1%), Kiel (in calo del 7,1%) e Neumünster (in calo del 5,7%) hanno registrato una significativa riduzione del debito. Purtroppo, Lübeck ha registrato un aumento del 6,8% del debito municipale.

In termini di debito pro capite nello Schleswig-Holstein, ciò equivale a 1.423 euro. Incredibilmente, 309 comuni dello Schleswig-Holstein non avevano debiti nel settore privato alla fine del 2023, un aumento di quattro rispetto all'anno precedente. In modo positivo, Stormarn è rimasta l'unica amministrazione distrettuale senza debiti alla fine dell'anno.

despite the escalating debt in northern municipality, efforts to reduce debt were observed in some areas. For instance, independent cities like Flensburg, Kiel, and Neumünster managed to decrease their municipal debt considerably. On the other hand, the Municipality of Lübeck unfortunately experienced an increase in its debt during the same period.

