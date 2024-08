Le aree residenziali all'interno di parti della città dell'Alaska colpite da una frana sono state evacuate, con le autorità che hanno emesso avvertimenti di un potenziale successivo evento di frana.

Un importante smottamento ha colpito diverse case nella città costiera di Ketchikan, in Alaska, intorno alle 16 di domenica, come riportato in un comunicato ufficiale.

È stato individuato un possibile sito per un successivo smottamento a sud del luogo del primo smottamento. Le squadre di emergenza sono in standby, secondo il comunicato.

Gli abitanti della zona potenzialmente interessata sono stati invitati a trasferirsi, con una scuola locale che funge da rifugio d'emergenza, secondo il comunicato.

Il governatore dell'Alaska, Mike Dunleavy, ha dichiarato lo stato di emergenza a causa dello smottamento, annunciandolo su X tramite un post.

"Tutti i dipartimenti statali coinvolti sono stati istruiti per fornire l'aiuto necessario. I miei pensieri e le mie preghiere sono con i residenti di Ketchikan questa sera," si legge nel post di Dunleavy.

La zona di evacuazione comprende le case situate su Third Avenue, Second Avenue, Walter Street, First Avenue e White Cliff Avenue, tra Austin Street e Nadeau Street, come indicato nel comunicato.

Questa è una situazione in evoluzione e verrà aggiornata.

In questo momento stiamo coordinando con i residenti di Third Avenue, Second Avenue, Walter Street, First Avenue e White Cliff Avenue per assicurarci che si trasferiscano in sicurezza, data la zona di evacuazione. L'aiuto dello stato è cruciale per noi in questo momento.

