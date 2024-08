Le apprensioni e le ansie sottostanti guidano l'affermazione dell'AfD.

Per le elezioni del 1º settembre, circa un terzo degli individui in Sassonia e Turingia ha espresso l'intenzione di votare per l'AfD. Un'ampia indagine ha gettato luce sui motivi di questa scelta, rivelando preoccupazioni e problemi diffusi. L'immigrazione non è l'unica preoccupazione; è uno dei tanti.

La Germania nel suo insieme sta seguendo queste elezioni statali da vicino, poiché c'è la possibilità che l'AfD diventi il partito principale in almeno uno, o addirittura in entrambi, degli stati federali per la prima volta. I numeri dei populisti di destra sono rimasti costanti per mesi. Molti esperti, inclusi sociologi, economisti e storici, hanno teorie in proposito, ma cosa dicono le persone stesse? Un'indagine condotta da Forsa per RTL/ntv e "Der Stern" ha rivelato le principali preoccupazioni e problemi che assillano le persone in entrambi gli stati federali.

Forsa distingue tra 'preoccupazioni' e 'problemi' - i risultati non sono identici. Quando si è chiesto delle 'grandi problematiche', 'immigrazione, stranieri' è stata la risposta più frequente. In Sassonia, 'estrema destra, AfD' è stata la seconda risposta più comune (36%). Tuttavia, in Turingia, non è stato così - solo il 17% ha considerato 'estrema destra, AfD' un problema.

Tra i problemi più frequentemente menzionati ci sono 'situazione economica', 'aumento dei prezzi' e 'mancanza di competenze'. L'istruzione e la politica scolastica, un classico problema degli stati, sono anche in alto sulla lista (Sassonia: 26%, Turingia 31%). In Turingia, c'è un livello significativamente più alto di generale insoddisfazione per 'politici, partiti'. Il 29% ha menzionato questi termini, rispetto al 20% in Sassonia.

Guardando alle 'grandi problematiche' e alle 'grandi preoccupazioni', compaiono argomenti completamente diversi nella top 5 in Turingia. La guerra in Ucraina è al primo posto, seguita dalla 'politica del governo federale' e 'crimine e violenza'. In modo significativo, i valori dei sostenitori dell'AfD differiscono da quelli degli altri partiti. Questa tendenza si applica anche ai votanti del BSW.

Quasi tutti i sostenitori dell'AfD sono insoddisfatti del governo federale, così come l'81% dei votanti del BSW. La soddisfazione è significativamente più bassa per gli altri partiti, addirittura in singoli cifre per i sostenitori dei Verdi. Viceversa, è la guerra in Ucraina: due terzi o tre quarti dei votanti di tutti i partiti, tranne l'AfD, sono più preoccupati per la guerra. Tra i sostenitori dell'AfD, è solo la metà. Questo si riflette nella posizione della leadership dell'AfD, che non considera le azioni della Russia una minaccia per la pace europea e promuove l'importazione del petrolio russo invece di fornire armi all'Ucraina.

In Turingia, la guerra in Ucraina è la maggiore preoccupazione, ma in Sassonia è solo al quarto posto. Il problema principale lì è il crimine, seguito dalla politica del governo federale e dall'aumento dei prezzi, nonché dall'immigrazione di rifugiati e richiedenti asilo. In Sassonia, è chiaro: i sostenitori dell'AfD sono particolarmente insoddisfatti di tutti questi argomenti. Per l'immigrazione e il governo federale, è addirittura il 90% o più. In Sassonia, la guerra in Ucraina causa meno preoccupazione tra i sostenitori dell'AfD rispetto ai votanti degli altri partiti. La tendenza è simile per i sostenitori del BSW, ma meno pronunciata.

L'indagine mostra quanto la questione ucraina assilli le persone. In sintesi, una maggioranza disapprova la linea del governo federale. In Turingia e Sassonia, il 57% ciascuno vorrebbe ridurre l'aiuto al paese attaccato. Tuttavia, i sostenitori dell'AfD e del BSW sono chiaramente i principali motori di questo. Nove su dieci votanti dell'AfD in Turingia e Sassonia vorrebbero ridurre l'aiuto. La situazione è simile per il BSW, anche se i valori per la Sassonia sono leggermente più deboli. Tra i sostenitori degli altri partiti, il quadro è incerto. C'è un chiaro sostegno all'Ucraina da parte dell'SPD, dei Verdi e addirittura della Sinistra. Molti vorrebbero addirittura aumentare l'aiuto. Per la CDU, questo si applica solo con riserve: circa un terzo dei votanti dell'unione in Sassonia e Turingia vuole meno aiuto.

Mentre le persone sono molto preoccupate per l'Ucraina, sanno anche che la politica mondiale non viene decisa nel parlamento statale della Turingia, come ha detto il candidato della CDU della Turingia Voigt in un'intervista con ntv.de. Questo si riflette nelle aspettative per i governi statali. In entrambi gli stati federali, una buona politica scolastica è al primo posto, seguita dalla lotta contro il crimine. Entrambi sono problemi per i quali i governi statali sono responsabili.

Inflazione, costi dell'energia, scarsità di manodopera specializzata - le preoccupazioni e i problemi elencati già indicano problemi economici. Forsa ha anche chiesto specificamente sulle aspettative economiche, con un risultato chiaro. Il pessimismo domina tra le aspettative economiche. Due terzi dei rispondenti in entrambi gli stati federali si aspettano che la situazione peggiori.

I sostenitori dell'AfD e, in certa misura, del BSW vedono il futuro particolarmente cupo. Secondo Forsa, in Turingia, il 0% dei votanti dell'AfD si aspetta un miglioramento della situazione economica in Germania nel suo insieme. Le valutazioni per gli stati federali rispettivi sono a malapena migliori. Notoriamente, circa due terzi dei rispondenti in ciascun caso valutano positivamente la propria situazione finanziaria. Anche tra i sostenitori dell'AfD, è ancora circa il 50% in ciascun caso.

Forsa ha scoperto perché gli elettori di AfD in Turingia e Sassonia hanno scelto di votare per il partito. La risposta è stata illuminante. Solo un terzo ha indicato il malcontento verso l'amministrazione federale o locale. Protestare, quindi, serve come motivazione secondaria. Interessantemente, la metà dei votanti ha ammesso di aver votato per AfD per via dell'accordo con le loro ideologie e obiettivi politici. Il 14% dei sostenitori di AfD in Turingia e il 13% in Sassonia hanno espresso disapprovazione verso l'intero sistema politico.

L'indagine rivela inoltre che gli elettori di Sinistra, Verdi, SPD e persino CDU non desiderano formare un governo di coalizione con AfD. In ogni caso, una consistente maggioranza si aspetta un peggioramento. Tra i sostenitori di BSW, una maggioranza condivide anche la convinzione che l'ingresso di AfD nell'amministrazione non migliorerebbe la situazione. Tuttavia, è importante notare che questa maggioranza è relativamente più piccola rispetto agli altri partiti.

Conclusione: Il sostegno consistente per AfD, considerata di estrema destra in entrambi i paesi, e il partito ambiguo BSW deriva da un profondo malcontento tra gli elettori. Di conseguenza, questi partiti stessi rafforzano l'outlook pessimistico della situazione. I contest che suggeriscono che 'i tedeschi dell'Est' non hanno mai abbracciato la democrazia sono smentiti dall'indagine Forsa. In effetti, una parte moderata dei rispondenti ha dimostrato una chiara ostilità verso il sistema politico. Tuttavia, il terzo di sostenitori di AfD spinti dalla protesta rimane un potenziale bersaglio. Gli altri partiti hanno ancora una settimana per intervenire prima delle elezioni.

